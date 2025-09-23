#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών 14% για το 2024

Η θετική πορεία της εταιρείας οφείλεται και στις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες που ενίσχυσαν περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του brand και άνοιξαν τον δρόμο σε νέες αγορές, σύμφωνα με την εταιρεία.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:34

Το Ούζο Βαρβαγιάννη ολοκλήρωσε τη χρήση 2024 με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στην ελληνική αγορά ποτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών 14% το 2024 σε σχέση με το 2023, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δυναμική του brand στην αγορά.

Η θετική πορεία της εταιρείας οφείλεται στη συνετή στρατηγική της, καθώς και στις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες που ενίσχυσαν περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του brand και άνοιξαν τον δρόμο σε νέες αγορές.

Παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και την αύξηση του λειτουργικού κόστους, το Ούζο Βαρβαγιάννη κατάφερε να διατηρήσει ικανοποιητική κερδοφορία, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση και στον εξορθολογισμό των δαπανών. Η σταθερότητα αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη συνεργατών, εργαζομένων και καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί στέρεες βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη. Η στρατηγική του Ούζου Βαρβαγιάννη επικεντρώνεται στη διατήρηση της ισχυρής θέσης του στην αγορά, στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων, καθώς και σε επενδύσεις που θα στηρίξουν την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Με σταθερότητα και δυναμισμό, η Ποτοποιΐα Ι. Βαρβαγιάννης αποδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας αλλά προσεκτικού σχεδιασμού και στρατηγικής επιχειρηματικής σκέψης, διαμορφώνοντας προοπτικές για διαρκή επιτυχία.

 

