#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Interlife: Ασφάλιση αστικής ευθύνης για καταλύματα Airbnb

H εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, προστατεύοντας τους ιδιοκτήτες από ποικίλους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαμονή των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην αξιοπιστία και την νομιμότητα της δραστηριότητάς τους.

Interlife: Ασφάλιση αστικής ευθύνης για καταλύματα Airbnb

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:15

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5170/2025, από την 1η Οκτωβρίου 2025 καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για όλα τα καταλύματα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Airbnb, αποτελώντας πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη εκμίσθωσή τους.

Ανταποκρινόμενη στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς, η INTERLIFE Ασφαλιστική δημιούργησε ένα νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Καταλυμάτων για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, το οποίο καλύπτει:

  • Απαιτήσεις τρίτων (πελατών, επισκεπτών, προμηθευτών)
  • Σωματικές Βλάβες και Απώλεια Ζωής
  • Υλικές Ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν εντός του μισθούμενου χώρου

Παράλληλα, με στόχο την πλήρη νομική προστασία των ιδιοκτητών, η INTERLIFE, σε συνεργασία με την ARAG, δημιούργησε το νέο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο καλύπτει Διοικητικές διαφορές, Νομική υποστήριξη και υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια κ.α.

Μέσα από τα εξειδικευμένα της Προγράμματα, η INTERLIFE προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, προστατεύοντας τους ιδιοκτήτες από ποικίλους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαμονή των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην αξιοπιστία και την νομιμότητα της δραστηριότητάς τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Interlife: Η Αικ. Ζιάκου αναλαμβάνει υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου

Οι πέντε περιοχές που πάνε για «στοπ» στα νέα Airbnb

Ξενοδοχεία - Airbnb: Ποιος κέρδισε τη μάχη του καλοκαιριού

Μπαράζ από email της Εφορίας στους ιδιοκτήτες Airbnb

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο