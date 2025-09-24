Interlife: Ασφάλιση αστικής ευθύνης για καταλύματα Airbnb

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5170/2025, από την 1η Οκτωβρίου 2025 καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για όλα τα καταλύματα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Airbnb, αποτελώντας πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη εκμίσθωσή τους.

Ανταποκρινόμενη στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς, η INTERLIFE Ασφαλιστική δημιούργησε ένα νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Καταλυμάτων για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, το οποίο καλύπτει:

Απαιτήσεις τρίτων (πελατών, επισκεπτών, προμηθευτών)

Σωματικές Βλάβες και Απώλεια Ζωής

και Υλικές Ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν εντός του μισθούμενου χώρου

Παράλληλα, με στόχο την πλήρη νομική προστασία των ιδιοκτητών, η INTERLIFE, σε συνεργασία με την ARAG, δημιούργησε το νέο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο καλύπτει Διοικητικές διαφορές, Νομική υποστήριξη και υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια κ.α.