Η απορρόφηση της Crystal Beverages από την ΕΖΑ δεν είναι απλώς μια κίνηση εξορθολογισμού. Είναι, για πολλούς στην αγορά, το προοίμιο για το επόμενο κεφάλαιο της ζυθοποιίας που εδώ και χρόνια βρίσκεται σε συζητήσεις πώλησης.

Μια συγχώνευση φουντώνει τα σενάρια για πώληση της ΕΖΑ

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 07:36

Η Crystal Beverages Μονοπρόσωπη Α.Ε. μπορεί να μη βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής αγοράς μπύρας, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ). Με έδρα στο Μαρούσι δραστηριότητα κυρίως στη διανομή προϊόντων ζύθου και συναφών ποτών, η εταιρεία δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το δίκτυο πωλήσεων και να λειτουργήσει ως πλατφόρμα διανομής και εμπορίας, συμπληρωματική προς την παραγωγική δυναμική της ΕΖΑ.

Πέρυσι η CRYSTAL BEVERAGES κατέγραψε πωλήσεις 24,98 εκατ. ευρώ, βελτιωμένες από τα 23,96 εκατ. ευρώ του 2023, χάρη κυρίως στην αύξηση τιμών. Το EBITDA γύρισε σε θετικό έδαφος, στα 976 χιλ. ευρώ, και οι ζημιές περιορίστηκαν ουσιαστικά στο μηδέν (-21 χιλ. ευρώ), μετά από συσσωρευμένα ελλείμματα των προηγούμενων ετών. Η καθαρή θέση παραμένει θετική, στο 1,62 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν σημαντικά στα 537 χιλ. ευρώ.

Πίσω από τα οικονομικά μεγέθη, όμως, υπάρχει μια ιστορία που συζητιέται εδώ και χρόνια στην αγορά. Η ΕΖΑ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πολυεθνικοί όμιλοι με έντονη ή μη παρουσία στην μπύρα, φέρονται να κοίταξαν προσεκτικά τα βιβλία της, ενώ και ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια εξέτασαν το ενδεχόμενο εξαγοράς. Οι προσπάθειες πώλησης δεν κατέληξαν σε συμφωνία, ακόμη, αλλά άφησαν πίσω τους ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η ΕΖΑ αποτελεί στόχο και ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθει στο προσκήνιο κάποια νέα συζήτηση.

Η απορρόφηση της CRYSTAL BEVERAGES από τη μητρική ερμηνεύεται ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα. Η διοίκηση θέλει έναν πιο συμπαγή όμιλο. Σύμφωνα με ανθρώπους που παρακολουθούν την αγορά, το consolidation της CRYSTAL BEVERAGES μπορεί να ιδωθεί ως «προετοιμασία για το επόμενο κεφάλαιο».

