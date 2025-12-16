Νέο κατάστημα Coffee Berry στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η έναρξη λειτουργίας του πρώτου μας καταστήματος στην ουγγρική πρωτεύουσα αποτελεί «σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξής μας», δήλωσε η Πέγκυ Πατέρα, Group Head of Brand & Market Operations της εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 11:11

Η Coffee Berry συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη στο εξωτερικό, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη Βουδαπέστη, στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης. Η Ουγγαρία είναι πλέον η 6η χώρα, όπου οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν την εμπειρία Coffee Berry, με τη δημιουργία του νέου καταστήματος, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του πριν από λίγες ημέρες, να αποτελεί μέρος της στρατηγικής ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού brand καφέ.

«Η έναρξη λειτουργίας του πρώτου μας καταστήματος στη Βουδαπέστη, σε έναν από τους πιο δυναμικούς αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξής μας. Όπως και για το δίκτυο μας στην Ελλάδα, έτσι και για την επέκτασή μας στο εξωτερικό, επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τις πόλεις και τα σημεία για τα νέα καταστήματά μας. Στόχος μας είναι, τα επόμενα χρόνια, να φέρουμε σε επαφή όλο και περισσότερους καταναλωτές από διαφορετικές αγορές με τα προϊόντα μας και συνολικά με την εμπειρία Coffee Berry», σημειώνει η Πέγκυ Πατέρα, Group Head of Brand & Market Operations της Coffee Berry, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του νέου καταστήματος.

Το κατάστημα βρίσκεται εντός του αεροδρομίου της Βουδαπέστης, το οποίο υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 17,5 εκατομμύρια επισκέπτες ενώ η παραγωγή των προϊόντων για το νέο κατάστημα στην Ουγγαρία -όπως και στις υπόλοιπες χώρες του δικτύου της Coffee Berry- πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Coffee Berry διαθέτει σήμερα περισσότερα από 220 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την εταιρεία να ολοκληρώνει το 2025, στη βάση του μοντέλου franchise, την παρουσία της σε 3 ηπείρους και 6 χώρες -Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Γερμανία, Μαρόκο, Ουγγαρία- αποτελώντας ένα από τα πλέον δυναμικά ελληνικά brand στον κλάδο του καφέ. Στόχος της εταιρείας είναι η συνέχιση της επέκτασής της σε νέες αγορές του εξωτερικού τα επόμενα χρόνια.

