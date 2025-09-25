#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αύξηση τζίρου και κερδών το 2024 για τον όμιλο Vivartia

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 72,8 εκ. και ανήλθαν σε € 975,4 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε € 23,6 εκ. έναντι € 10,6 εκ. το 2023.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:07

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia το 2024 αυξήθηκαν κατά € 72,8 εκ. και ανήλθαν σε € 975,4 εκ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε € 95,9 εκ. έναντι € 91,9 εκ. το 2023 και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε € 23,6 εκ. έναντι € 10,6 εκ. το 2023

Οπως επισημαίνει η Vivartia, το 2024, σε ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον – με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%, σημαντική άνοδο του τουρισμού, αλλά και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, που περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα – οι εταιρείες του Ομίλου κατάφεραν να βελτιώσουν τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, εν μέρει λόγω της αύξησης των εξαγωγών τους αλλά και της ενίσχυσης του κλάδου της εστίασης, ως αποτέλεσμα της τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα, όλες οι εταιρείες διατήρησαν την ηγετική τους θέση και τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούνται, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος του καταναλωτή.

Ο Όμιλος, κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισε την οργανωτική και λειτουργική του αναδιάρθρωση σε όλες του τις εταιρείες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι βασικές εταιρείες του Ομίλου Vivartia απέσπασαν πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις από τον «EcoVadis», έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας, για τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και την προσήλωσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

