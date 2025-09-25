Η Info Quest Technologies platinum χορηγός στο Cisco Connect 2025  

Η Info Quest Technologies, στρατηγικός συνεργάτης της Cisco για περισσότερα από 25 χρόνια, συμμετέχει ως platinum χορηγός στο Cisco Connect 2025, την κορυφαία ετήσια συνάντηση της Cisco, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Το Cisco Connect 2025, είναι διοργάνωση για ενημέρωση και απόκτηση τεχνογνωσίας γύρω από τις νέες τεχνολογίες της Cisco, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της αγοράς και προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης. Η συμμετοχή της Info Quest Technologies επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου και βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, ενταγμένη στη στρατηγική της για την ενίσχυση της ψηφιακής ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Στο φετινό συνέδριο, με θέμα «Go Beyond», κορυφαίοι ομιλητές της Cisco, καθώς και εκπρόσωποι από τον τεχνολογικό κλάδο, θα παρουσιάσουν πρακτικές λύσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, στις θεματικές ενότητες:

Network Platform Experience: Βελτιστοποίηση των δικτυακών πλατφορμών για αποδοτικότητα και υψηλές επιδόσεις.

AI-Ready Data Center: Ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα data centers για επιχειρησιακή αριστεία.

AI-Enhanced Security – Digital Resilience: Ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας μέσω AI για ανθεκτικότητα απέναντι στις απειλές.

Future-Proofed Workplaces: Δημιουργία ευέλικτων και ανθεκτικών εργασιακών περιβαλλόντων.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, στην ενότητα «Network Platform Experience» (14:00 - 15:30, Αίθουσα Αντιγόνη), θα παρουσιαστεί το πρώτο έργο Intellignet Classroom, σε συνεργασία με τη Cisco και τον συνεργάτη Smart NS, για τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Την παρουσίαση με θέμα «Smart Classroom: Where Technology meets Education», θα πραγματοποιήσει ο κ. Κωνσταντίνος Ι. Δούκας, διευθύνων σύμβουλος των εκπαιδευτηρίων.

Η Info Quest Technologies παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να προσφέρει κορυφαίες λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημιουργία ενός μέλλοντος με καινοτομία, ασφάλεια και βιωσιμότητα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ.

