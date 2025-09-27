#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Από κέρδη σε ζημιές για την παραγωγή της Chipita στην Ελλάδα

Η Mondelez Ελλάς Snacks Production, ο παραγωγικός βραχίονας της πολυεθνικής στην Ελλάδα στο κομμάτι των αρτοσκευασμάτων και των προ-συσκευασμένων snacks, γύρισε πέρυσι από κέρδη σε ζημιές.

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:16

Η Mondelez Ελλάς Snacks Production, ο παραγωγικός βραχίονας της πολυεθνικής στην Ελλάδα στο κομμάτι των αρτοσκευασμάτων και λοιπών προ-συσκευασμένων snacks και κληρονόμος του βιομηχανικού αποτυπώματος της Chipita, πέρασε το 2024 από τα κέρδη στις ζημιές.

Παρά τον σχεδόν αμετάβλητο κύκλο εργασιών στα 23,8 εκατ. ευρώ, η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημίες 1,54 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,56 εκατ. ευρώ. Η ανατροπή οφείλεται κυρίως σε απομειώσεις παγίων 3,78 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έσοδα, αλλά και στη διαγραφή συμμετοχής στη Chipita Espana SL, ύψους 245 χιλ. ευρώ. Η συγκεκριμένη εταιρεία παραμένει αδρανής, με μόνο περιουσιακό στοιχείο μια αποθήκη.

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, η Mondelez Ελλάς διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση, στα 103,7 εκατ. ευρώ καθαρή θέση, και υψηλά διαθέσιμα ύψος 41,1 εκατ. ευρώ.

Στη χρήση του 2023 καταβλήθηκαν ως μέρισμα στους μετόχους τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2022 συνολικού ποσού 190.239.375 ευρώ και κέρδη προηγούμενων χρήσεων 2019, 2020, 2021 ποσού 82.920.000 ευρώ. Πέρυσι καταβλήθηκαν ως μέρισμα στους μετόχους τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2023 ποσού 1.558.818 ευρώ, ενώ εφέτος δεν υπάρχει πρόβλεψη για διανομή μερίσματος.

