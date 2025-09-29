#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μειωμένες τιμές ρεύματος από την Protergia τον Οκτώβριο

Προσφέρει στα 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο Value Special. Η επιλογή του Protergia Picasso.

Μειωμένες τιμές ρεύματος από την Protergia τον Οκτώβριο

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:36

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές, απορροφώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν, σημειώνει ανακοίνωση της εταιρείας. Έτσι, τον Οκτώβριο προσφέρει σε μειωμένη τιμή 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο Value Special.

Επίσης, συνεχίζει να προσφέρει το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα, το Protergia Picasso: το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Ειδικά για φοιτητές η Protergia προσφέρει το Protergia Picasso Small που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.

