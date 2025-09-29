#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καθαρά κέρδη-ρεκόρ για την Orilina το πρώτο εξάμηνο

Η προσαρμοσμένη απόδοση επί της Επιχειρηματικής Αξίας διαμορφώθηκε στο 9%. Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή ήταν €0,06.

Καθαρά κέρδη-ρεκόρ για την Orilina το πρώτο εξάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:59

Η Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει υψηλή προσαρμοσμένη Συνολική Αξία Ενεργητικού (a-GAV) ύψους €211,7 εκατ. και ρεκόρ καθαρών κερδών €4,2 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο 2025.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €9 εκατ., αντανακλώντας τη συνεπή πορεία ανάπτυξης του Ομίλου. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί της Επιχειρηματικής Αξίας (Enterprise Value) διαμορφώθηκε στο 9%, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σταθερή αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο του 2025 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος για το 2024 ήταν η ακόλουθη:

Έσοδα από ενοίκια: €3.107 χιλ έναντι €2.825 χιλ (+10,0%)

Λειτουργικά κέρδη - EBITDA: €4.177 χιλ έναντι €2.070 χιλ (+101,8%)

Καθαρά κέρδη μετά φόρων: €4.201 χιλ έναντι €1.642 χιλ (+155,8%)

Βασικοί Δείκτες

Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.): €1,227

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: €0,06

Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -9%

