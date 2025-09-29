ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Στα €4,8 εκατ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2025 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Μείωση 9,2% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε € 85,8 εκ. από € 94,5 εκ. πέρυσι.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 10,0 εκ. ή 11,7% επί των πωλήσεων, έναντι € 10,2 εκ. ή 10,8% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2024.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 3,3 εκ. έναντι € 2,3 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 26,8% και ανήλθαν σε € 4,8 εκ. έναντι € 3,8 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2024.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 0,9 εκ. έναντι ζημιών € 0,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας σημείωσε πτώση 9,4% και ανήλθε σε € 85,1 εκ. έναντι € 94,0 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2024, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 9,6 εκ. ή 11,3% επί των πωλήσεων, έναντι € 9,8 εκ. ή 10,5% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 3,1 εκ. έναντι € 2,2 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 27,1% και ανήλθαν σε € 4,4 εκ. έναντι € 3,4 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2024.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 1,2 εκ. έναντι ζημιών € 0,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Κάμψη σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην μείωση των εξαγόμενων ποσοτήτων καθώς η ζήτηση από την Ευρωπαϊκή αγορά παρέμεινε υποτονική με τους βασικούς κλάδους απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων είτε να βρίσκονται σε ύφεση είτε να καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου η αξία των εξαγωγών μας περιορίστηκε σε ποσοστό 19% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 28% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στον αντίποδα, ο όγκος πωλήσεων στην εγχώρια αγορά σημείωσε ήπια αύξηση στηριζόμενος στη συνεχιζόμενη ζήτηση από τον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών, κυρίως μέσω επενδύσεων σε έργα logistics, στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, καθώς και σε έργα υποδομών.

Στο ίδιο διάστημα οι τιμές πώλησης χαλυβουργικών προϊόντων του ομίλου παρουσίασαν μικρή πτώση χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν ουσιωδώς τον κύκλο εργασιών του. Παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του 2025 ενισχύθηκαν σημαντικά αντικατοπτρίζοντας την βελτίωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας κυρίως μέσω προσαρμογής του κόστους Ά υλών και αποθεμάτων στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, αύξησης της ποσότητας πώλησης προϊόντων με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, μείωσης του λειτουργικού κόστους κατά 8,3%, καθώς και υποχώρησης του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 34,2% λόγω αποκλιμάκωσης του euribor και αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 39,7 εκατ. έναντι € 24,7 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση, που αποδίδεται τόσο στην εποχικότητα όσο και στην ευρύτερη στρατηγική που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Εκτιμάται ωστόσο ότι έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης θα μειωθεί στα επίπεδα του 2024. Έχοντας ήδη διανύσει το 3ο τρίμηνο του 2025η, η πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις έναντι του 1ου εξαμήνου.

Ο όγκος πωλήσεων στην ελληνική αγορά κινείται ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με το πρώτο μισό του έτους ενώ το ποσοστό των εξαγωγών δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Παράλληλα, τα περιθώρια κερδοφορίας διατηρούνται βελτιωμένα έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Για το σύνολο του έτους ασφαλείς προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και την αβεβαιότητα ως προς τα οριστικά μέτρα διασφάλισης της Ευρωπαϊκής αγοράς χάλυβα έναντι αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων χωρών.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, στον βαθμό που δεν υπάρξουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, τα αποτελέσματα του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν βελτιωμένα έναντι του 2024. Σημείωση: Η «Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.» τη