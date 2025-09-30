Κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ για την Τεχνική Ολυμπιακή στο εξάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Τεχνικής Ολυμπιακής για το πρώτο εξάμηνο του 2025 είναι αυξημένος σε σχέση με την συγκριτική περίοδο και συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των €11,95 εκατ. έναντι € 8,61 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου Α' εξαμήνου 2024. Ο εταιρικός κύκλος εργασιών του Α' εξάμηνου 2025 ανήλθε στο ποσό των € 0,13 εκατ. έναντι €0,13 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου Α' εξαμήνου 2024.

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα το Α' εξάμηνο του 2025, διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν στο ποσό των € 4,37 εκατ. έναντι € 3,44 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίστοιχα τα εταιρικά μικτά αποτελέσματα για το Α' εξάμηνο 2025 ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν στο ποσό των € 0,03 εκατ. έναντι ζημιών € 0,18 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2024.

Τα ενοποιημένα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης παρουσιάζουν μείωση και ανήλθαν σε € 0,21 εκατ. έναντι € 0,29 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου Α’ εξαμήνου 2024. Αντίστοιχα τα εταιρικά λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για το Α' εξάμηνο 2025 ήταν αυξημένα και ανήλθαν στο ποσό των € 0,11 εκατ. έναντι € 0,04 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2024.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων - EBITDA) το Α' εξάμηνο του 2025 ήταν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 5,41 εκατ. έναντι € 5,32 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2024. Αντίστοιχα τα εταιρικά λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων - EBITDA) το Α' εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 0,85 εκατ. έναντι κερδών € 3,23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2024.

Οι ενοποιημένες αποσβέσεις κατά την τρέχουσα περίοδο παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ήτοι € 2,17 εκατ. έναντι € 3,05 εκατ.

Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου στην τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε € 0,37 εκατ. έναντι € 0,49 εκατ. της συγκριτικής περιόδου.

Απόρροια των προηγουμένων είναι ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων το Α' εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 4,16 εκατ. έναντι κερδών € 6,15 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2024. Τα εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων το Α' εξάμηνο 2025 είναι κερδοφόρα κατά € 1,96 εκατ., έναντι κερδών € 2,46 εκατ. της συγκριτικής περιόδου.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους το Α' εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 3,90 εκατ. έναντι κερδών ύψους € 6,30 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2024, ενώ αντίστοιχα τα εταιρικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους το Α' εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 1,86 εκατ. έναντι κερδών € 2,38 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2024.

