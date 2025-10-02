Σε «διπλή γραμμή άμυνας» η Κλωστουφαντουργία Ναυπάκτου

Με διπλή γραμμή άμυνας απέναντι στην έντονη υποχώρηση της ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά του ρούχου επιχειρεί να απαντήσει η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, καθώς αφενός ακολουθεί επιθετική πολιτική προκειμένου να προσελκύσει γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και αφετέρου μπαίνει στον υποσχόμενο χώρο της ενέργειας σε συνεργασία με τον στρατηγικό της επενδυτή Μάνο Ξιώνη (φωτό).

Όπως πληροφορούμαστε, πολύ συχνές είναι οι επισκέψεις που οργανώνει η εισηγμένη εταιρεία στη Ναύπακτο, στο πλαίσιο των οποίων στελέχη από γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους μόδας βλέπουν από κοντά όχι μόνο την τοπική μονάδα της εταιρείας, αλλά και ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία από το χωράφι (βαμβάκι) έως το τελικό προϊόν (νήμα).

Ενδεικτικά η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρεται στο εκκοκκιστήριο που εκμεταλλεύεται στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, καθώς στη συγκεκριμένη μονάδα «η εταιρεία έχει επιλέξει να εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα καλλιέργειας, όπως η παραγωγή οργανικού βαμβακιού πιστοποιημένου κατά GOTS (Global Organic Textile Standard) και το πρόγραμμα αναγεννητικής καλλιέργειας Nativa Regen. Μέσω των πρωτοβουλιών αυτών αναμένεται να ενισχυθεί το εμπορικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα της, καθώς τα εν λόγω προγράμματα αποτελούν σταθερό πόλο έλξης για ευρωπαϊκούς οίκους πολυτελείας».

Όπως άλλωστε είχε δηλώσει και ο διευθύνων σύμβουλος της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου Δημήτρης Πολύχρονος στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (Σεπτέμβριος), το πελατολόγιο της εταιρείας διευρύνεται, οι σχέσεις με υποψήφιους πελάτες καλλιεργούνται και ότι η όλη διαδικασία πιθανολογείται βάσιμα ότι θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς μέσα στο 2026.

Πέραν αυτών όμως, η εταιρεία έχει ξεκινήσει από το τρίτο φετινό τρίμηνο την λειτουργία της σε διαφορετικό ωράριο, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ παράλληλα μέσα στη φετινή χρονιά:

Πρώτον, αναμένεται να εισπράξει έως το τέλος της χρονιάς 855 χιλ. ευρώ , ποσό που αποτελεί το τελευταίο τμήμα της επιχορήγησης από την επέκταση της παραγωγικής μονάδας της Ναυπάκτου (ολοκληρώθηκε το 2022). Το ποσό αυτό θα επιδράσει θετικά στο κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας και

δεύτερον, μέσα στο έτος αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η πώληση ακινήτου της εταιρείας στην Πεύκη στους βασικούς μετόχους της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου. Το τίμημα της συναλλαγής έχει οριστεί στο 1,95 εκατ. ευρώ, όταν η αναπόσβεστη αξία στα λογιστικά βιβλία της εισηγμένης είναι μόλις 314 χιλ. ευρώ. Προφανώς, η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Σε ότι αφορά την επέκταση στο χώρο της ενέργειας μέσα από τη συμμετοχή κατά 40% σε εταιρεία του στρατηγικού επενδυτή Μάνου Ξιώνη (αντικείμενό της η παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογιών ενεργειακής μετάβασης) η διοίκηση της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου σημειώνει μεν ότι «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οργανική και βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας σε τομείς στρατηγικής σημασίας» ωστόσο αποφεύγει να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ανάλυση, γνωρίζοντας προφανώς ότι οι ανά τον κόσμο επενδύσεις στην ενέργεια χαρακτηρίζονται από πολύμηνη χρονική ωρίμανση.

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου σημείωσε αύξηση πωλήσεων από τα 6,2 στα 6,4 εκατ. ευρώ, ζημία 1,18 εκατ. ευρώ και μείωση του καθαρού της δανεισμού στα 6,26 εκατ. ευρώ.