Κρι Κρι: Εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 3,72 εκατ. ευρώ

Το εν λόγω δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την ALPHA BANK ΑΕ.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:20

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, προχώρησε την 29/9/2025, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους € 3.722.054, βάσει της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της 20/8/2025.

Το εν λόγω δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την ALPHA BANK ΑΕ.

Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρτης και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

