#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΤΕ: Μποναμάς €40 εκατ. στους μετόχους από την Telekom Romania

Η Vodafone Romania αποκτά ολόκληρο το ποσοστό του ΟΤΕ στην Telekom Romania Mobile Communications. Το συνολικό τίμημα για την πώληση ανήλθε στα €70 εκατ.

ΟΤΕ: Μποναμάς €40 εκατ. στους μετόχους από την Telekom Romania

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 18:06

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (“TKRM”).

Με την ολοκλήρωση της πώλησης, η Vodafone Romania αποκτά ολόκληρο το ποσοστό του ΟΤΕ στην TKRM (το 100% μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), και η Digi Romania τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής της TKRM. Το συνολικό τίμημα για την πώληση της TKRM ανήλθε σε €70 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της έκτακτης αμοιβής στους μετόχους του στα οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου (13 Νοεμβρίου 2025), υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ: Ξεκινούν οι δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΟΤΕ: Επεσαν υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

Ευρώπη Holdings: Απέκτησε το 50% της Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία

Pantelakis Securities: Ανεβάζει στα 17,5 ευρώ την τιμή-στόχο στον ΟΤΕ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο