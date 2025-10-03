Κινήσεις για deal της Τζιρακιάν με ισχυρή εταιρεία του κλάδου

Δύο εναλλακτικά σενάρια φαίνεται να «βρίσκονται στο τραπέζι» προκειμένου τα Σωληνουργεία Τζιρακιάν να επιλύσουν το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, η εισηγμένη έκλεισε το πρώτο φετινό εξάμηνο με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, θετικό EBITDA, ζημιογόνο αποτέλεσμα (-789 χιλ. έναντι -1,29 εκατ. ευρώ) και με καθαρό δανεισμό ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη κατάσταση βέβαια επικρατεί και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις από τον ευρύτερο κλάδο του σιδήρου-χάλυβα, καθώς αυτές βρέθηκαν με μεγάλα τραπεζικά ανοίγματα κατά την προηγούμενη δεκαετία (απότομη πτώση της εγχώριας ζήτησης, ανατοκισμός υπολοίπων), ενώ από τα μέσα του 2022 έως σήμερα πλήττονται έντονα από τη συνεχή υποχώρηση της διεθνούς τιμής του χάλυβα.

Ενδεικτικό είναι το ότι εξ’ αιτίας αυτών των δυσχερειών, οι πιστώτριες τράπεζες δέχτηκαν το 2022 την απορρόφηση της λειτουργικής δραστηριότητας της Μπήτρος Μεταλλουργική από τη ΣΙΔΜΑ, με παράλληλη συμφωνία για κούρεμα δανειακών υποχρεώσεων της πρώτης και της Μπήτρος Οπλισμού Σκυροδέματος (και οι δύο είναι θυγατρικές της εισηγμένης Μπήτρος Συμμετοχών).

Ειδικότερα, η πτώση των τιμών του χάλυβα εδώ και πάνω από μια τριετία, ψαλιδίζει τα μικτά περιθώρια του κλάδου (πώληση με βάση τις τρέχουσες τιμές χάλυβα, αποθεμάτων που είχαν αγοραστεί ακριβότερα) και αυτό σε συνδυασμό με τα υψηλά χρηματοδοτικά κόστη έχει οδηγήσει τις εταιρείες χάλυβα σε ζημιογόνα αποτελέσματα, παρά την ύπαρξη ισχυρής εγχώριας ζήτησης!

Η ουσία είναι πως αυτή την περίοδο η διοίκηση των Σωληνουργείων Τζιρακιάν βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί η αναχρηματοδότηση και η ρύθμιση των δανείων της εταιρείας.

Όπως μάλιστα αναφέρεται στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις της εισηγμένης, «η εταιρεία έχει προβεί στην κατάθεση αιτήματος ρύθμισης του τραπεζικού δανεισμού προς τις πιστώτριες τράπεζες, στο οποίο έχει συμπεριλάβει την πρόθεση της για την πώληση μέρους της ακίνητης περιουσίας της.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την πώληση, τα οποία εκτιμώνται στα 6,4 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του τραπεζικού δανεισμού αλλά και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Την παρούσα χρονική στιγμή οι εν λόγω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη τόσο με τις πιστώτριες τράπεζες, όσο και με τον εν δυνάμει αγοραστή. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η εξέλιξη των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων θα έχει θετική κατάληξη και θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους».

Πέραν αυτού όμως, υπάρχουν πληροφορίες στην αγορά ότι η διοίκηση της Τζιρακιάν βρίσκεται στο στάδιο των συζητήσεων (χωρίς φυσικά να έχει συναφθεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε συμφωνία) με ισχυρή, μη εισηγμένη στο ΧΑ, εταιρεία του κλάδου, με στόχο μια μορφή σύμπραξης-συνεργασίας, η οποία θα αποσκοπεί:

α) Στην αντιμετώπιση των ζητημάτων χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει η εισηγμένη εταιρεία

β) Στη εκμετάλλευση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας και

γ) Στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και παραγωγικότερου πόλου στην εγχώρια αγορά, ικανού να οδηγήσει σε μια σημαντική διαφοροποίηση μεριδίων μεταξύ των εμπλεκόμενων «παικτών».

Σε κάθε περίπτωση, τα Σωληνουργεία Τζιρακιάν έχουν υλοποιήσει επενδύσεις και έχουν προχωρήσει σε περικοπές δαπανών, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Θετικό επίσης είναι το γεγονός ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια τάση σταθεροποίησης στην τιμή του μετάλλου, με παράγοντες της αγοράς να ελπίζουν ότι η ανάπτυξη που αναμένεται να σημειώσει η ελληνική οικονομία κατά τη διετία 2026-2027 θα τονώσει την εγχώρια ζήτηση, ενώ πιθανολογείται ότι προς την ίδια κατεύθυνση θα μπορούσε να λειτουργήσει και η αύξηση των αμυντικών δαπανών (πχ πρόγραμμα SAFE).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση της εισηγμένης «προσδοκά ότι η εταιρεία θα περιορίσει τουλάχιστον τις απώλειες όγκων που κατεγράφησαν στο πρώτο εξάμηνο και ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα των πωλήσεων της έως το τέλος του έτους σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο της για το 2025».