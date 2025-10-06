#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η IDEAL Technology εγκαινιάζει το Authorized Training Center της Fortinet

Η εκπαίδευση υλοποιείται από έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Fortinet, προσφέροντας δομημένο εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά, πρόσβαση σε e-books & hands-on labs, καθώς και επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης.

Η IDEAL Technology εγκαινιάζει το Authorized Training Center της Fortinet

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 17:44

Η IDEAL Technology, business unit της IDEAL Holdings ένας διανομέας τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοινώνει τη λειτουργία του πρώτου Authorized Training Center της Fortinet (ATC).

Στόχος του ATC είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες της πληροφορικής, με έμφαση στις λύσεις κυβερνοασφάλειας και τις προηγμένες τεχνολογίες.

Η πρώτη εκπαιδευτική σειρά αφορά στο πρόγραμμα FortiOS Administrator, διάρκειας 32 ωρών, το οποίο καλύπτει θεμελιώδεις λειτουργίες του FortiGate firewall.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε βασικούς τομείς ασφάλειας δικτύων, όπως Firewall Policies & NAT, SSL και IPsec VPN, Security Fabric, High Availability, Intrusion Prevention και Application Control, καθώς και σε Web Filtering, Antivirus, Routing και Authentication.

Η εκπαίδευση υλοποιείται από έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Fortinet, προσφέροντας δομημένο εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά, πρόσβαση σε e-books & hands-on labs, καθώς και επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την εξέταση FCP – FortiOS 7.6 Administrator, ανοίγοντας τον δρόμο για κορυφαίες πιστοποιήσεις Fortinet, όπως:

  • Fortinet Certified Professional – Secure Networking
  • Fortinet Certified Professional – Cloud Security
  • Fortinet Certified Professional – Security Operations
  • Fortinet Certified Professional – SASE
«Με το νέο ATC, η IDEAL Technology ενισχύει τη στρατηγική της δέσμευση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας τους συνεργάτες και την αγορά με εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις κυβερνοασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εγγραφές στο IDEAL Technology Authorized Training Center εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα ύψη τα κέρδη 6μηνου των εταιρειών πληροφορικής

Το νέο προφίλ της TP Greece που έκανε τζίρο 464 εκατ. ευρώ

Υποτροφία €48.000 από τη μπίρα Μάμος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

TP Greece: Εξέλιξη στην εποχή της τεχνητής και συναισθηματικής νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο