#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vodafone: Γιορτές με απεριόριστα data με 5,9 ευρώ

Οσοι ενεργοποιήσουν την προσφορά μπορούν να συμμετέχουν σε μεγάλη κλήρωση για να κερδίσουν ένα από τα 4 iPhone 17 Pro Max 256GB.

Vodafone: Γιορτές με απεριόριστα data με 5,9 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 13:52

Φέτος τα Χριστούγεννα, η Vodafone δίνει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να απολαύσουν απεριόριστα data για 10 ημέρες με μόλις 5,90€, ώστε να ζήσουν τις γιορτές ξέγνοιαστα και να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παράλληλα, όσοι ενεργοποιήσουν την προσφορά μπορούν να συμμετέχουν σε μεγάλη κλήρωση για να κερδίσουν ένα από τα 4 iPhone 17 Pro Max 256GB.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, όλοι οι ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες συμβολαίου και καρτοπρογράμματος μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά μέσω της εφαρμογής My Vodafone App ή μέσω του συνδέσμου https://bit.ly/xmasoffer25 και να μοιραστούν τις γιορτινές τους στιγμές, να ανεβάσουν φωτογραφίες, να παρακολουθήσουν χριστουγεννιάτικες ταινίες και να ακούσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, χωρίς να σκέφτονται τα data τους.

Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόλις ολοκληρωθούν οι 10 ημέρες από την πρώτη επιτυχή ενεργοποίησή της, εξασφαλίζοντας μια επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περισσότεροι από 40 νέοι και νέες γνώρισαν από κοντά τη Vodafone στο Business Days 2025

Η Vodafone φέρνει τη νέα υπηρεσία Vodafone OneNumber

Vodafone Business: Νέα προγράμματα κινητής για επαγγελματίες

Τηλεπικοινωνίες: Πώς εξελίσσεται η ζήτηση για οπτικές ίνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο