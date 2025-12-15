Λουκέτο στην iRobot, παραδίδει τη ρομποτική σκούπα Roomba στους Κινέζους

Η iRobot, κατασκευάστρια της Roomba, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και θα εξαγοραστεί από τον κινεζικό προμηθευτή της, αφού η εταιρεία που έκανε δημοφιλή τη ρομποτική σκούπα υπέκυψε στο βάρος του ανταγωνισμού από φθηνότερους ανταγωνιστές.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο αμερικανικός όμιλος ανακοίνωσε την Κυριακή ότι υπέβαλε αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με το Άρθρο 11 στο Ντελαγουέρ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αναδιάρθρωσης με την Picea Robotics με έδρα τη Σενζέν, η οποία δανείζει και είναι η κύρια προμηθεύτριά της και η οποία θα αποκτήσει όλες τις μετοχές της iRobot.

Η συμφωνία έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την αποτυχία της προτεινόμενης εξαγοράς ύψους 1,5 δισ. δολαρίων από την Amazon, λόγω ανησυχιών των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Οι μετοχές της iRobot διαπραγματεύονταν την Παρασκευή σε περίπου 4 δολάρια ανά μετοχή, πολύ κάτω από τα 52 δολάρια ανά μετοχή που πρόσφερε η Amazon.

Η iRobot, που ιδρύθηκε το 1990 από μηχανικούς του Massachusetts Institute of Technology, συνέβαλε στην εισαγωγή της ρομποτικής στα νοικοκυριά, πωλώντας τελικά πάνω από 40 εκατομμύρια συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής σκούπας Roomba, σύμφωνα με την εταιρεία.