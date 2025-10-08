#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το όραμα και ο στόχος της ΔΕΗ FiberGrid με ορίζοντα το 2028

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το δίκτυο της εταιρείας και της επιτρέπει χαμηλότερο κόστος. Πώς τοποθετήθηκε ο CEO, Νίκος Πανόπουλος, για τα σχέδια της εταιρείας μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 15:41

Για το όραμα και τους στόχους της  ΔΕΗ FiberGrid μίλησε ο CEO της εταιρείας, Νίκος Πανόπουλος, κατά τη διάρκεια του Advanced Telecoms Summit 2025 που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Όπως εξήγησε ο κ. Πανόπουλος η FiberGrid είναι 100% θυγατρική της ΔΕH, ενώ επισήμανε πως πρόκειται για έναν πάροχο χονδρικής.

Οι στόχοι μέχρι το 2028

Σύμφωνα με τον CEO της  ΔΕH FiberGrid η εταιρεία έχει ήδη καταστήσει 13 δήμους ready for service, έχοντας φτάσει να καλύπτει 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στόχος όπως τόνισε ο κ.  Πανόπουλος είναι μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν  φτάσει το 1 εκατ., ενώ το γενικότερο πλάνο είναι η κάλυψη να φτάσει τα 3 εκατ. μέχρι το τέλος του 2028.

Την ίδια ώρα, όπως αποκάλυψε ο κ. Πανόπουλος ακόμα ένας στόχος για την εταιρεία είναι  να επεκτείνει το δίκτυο της σε άλλους 26 δήμους μέχρι το πρώτο μισό του 2026.

Όσον αφορά το δίκτυο της ΔΕH FiberGrid ο CEO της εταιρείας εξήγησε πως υλοποιείται υπόγεια μέχρι και τις καμπίνες και έπειτα ακολουθεί τον εναέριο δρόμο μέχρι το σπίτι.

Συγχρόνως, σύμφωνα με τον ίδιο ο τρόπος υλοποίησης του δικτύου επιτρέπει χαμηλότερο κόστος, ενώ είναι πιο εύκολα επεκτάσιμο.

Το όραμα της ΔΕH

Σε ερώτηση για το ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει ο  κ.  Πανόπουλος απάντησε πως  είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε από το μηδέν και άρα τα πάντα ήταν προκλήσεις. «Τις ξεπερνάμε όμως σιγά σιγά, τις αφήνουμε πίσω μας», σχολίασε ο ίδιος μεταξύ άλλων.

Τέλος, μιλώντας για τους λόγους που η ΔΕH αποφάσισε να μπει στις τηλεπικοινωνίες, ο CEO της  ΔΕH FiberGrid δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο όμιλος θεώρησε ότι μπορεί να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές που διαθέτει για να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες και να ενισχύσει την  υιοθέτηση του FTTH.

Το όραμα του ομίλου όπως τόνισε ο κ.  Πανόπουλος είναι να συνδυάσει τεχνολογία και ενέργεια για να συμβάλει στη γενικότερη ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας.

