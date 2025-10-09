Σφήνα της Cooke στην κούρσα διεκδίκησης της Avramar

Νέα τροπή πήρε τα τελευταία εικοσιτετράωρα η υπόθεση εξυγίανσης της Avramar. Την Παρασκευή, η καναδική Cooke Inc. κατέθεσε δεσμευτική προσφορά ύψους 97 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων της Avramar Greece, που υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Η προσφορά της Cooke, προς τις τράπεζες, που παραμένει έγκυρη και αμετάκλητη για 30 ημέρες, δηλαδή έως τις αρχές Νοεμβρίου, επιχειρεί να ανατρέψει τα δεδομένα σε έναν από τους πιο σύνθετους φακέλους αναδιάρθρωσης της ελληνικής αγοράς.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Cooke η οποία είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως, δηλώνει έτοιμη να αποκτήσει άμεσα, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνδεδεμένης εταιρείας, το ακαθάριστο χρέος της Avramar Greece έναντι 97 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ δεσμεύεται να καλύψει και τις factoring οφειλές έως 10 εκατ. ευρώ στην πλήρη αξία τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές που έχουν γνώση της προσφοράς, οι Καναδοί αναφέρουν στην πρόταση ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια στη DNB Bank SA, τα οποία μπορούν να αποδειχθούν εγγράφως, εφόσον ζητηθούν από τις πιστώτριες τράπεζες.

Η Cooke τονίζει ότι η πρότασή της μειώνει ουσιαστικά τον συστημικό κίνδυνο του κλάδου, προσθέτοντας ότι μπορεί να φέρει τεχνογνωσία και διεθνή σταθερότητα σε μια αγορά που παραμένει κατακερματισμένη.

Οι τελευταίες εξελίξεις θέτουν κάποια βασικά ερωτήματα. Μπορούν οι τράπεζες να εξετάσουν μια νέα προσφορά, τη στιγμή που έχει ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής, η Aqua Bridge; Υπάρχουν ρήτρες αποκλειστικότητας που δεσμεύουν τις πιστώτριες; Και, αν ναι, πώς θα μπορέσει να αξιολογηθεί μια πρόταση που εμφανίζεται «εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας»;

Τραπεζικά στελέχη που μίλησαν στο Euro2day.gr υπό καθεστώς ανωνυμίας επιβεβαιώνουν ότι ο προτιμητέος επενδυτής έχει ήδη αναδειχθεί. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης, «αν προκύψει μια προσφορά τόσο ελκυστική που να αλλάζει τα δεδομένα».

«Το process έχει ολοκληρωθεί και έχει αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής», σημειώνει τραπεζικό στέλεχος, προσθέτοντας ωστόσο πως «αν η νέα πρόταση αποδειχθεί εξαιρετικά ελκυστική, οι νομικοί μας θα εξετάσουν αν υπάρχει τρόπος να τη δούμε».

Ένα άλλο υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος σημειώνει: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μια προσφορά που ενδέχεται να αλλάξει ουσιαστικά την αποτίμηση των απαιτήσεων».

«Ωστόσο, κάθε βήμα πρέπει να γίνει με απόλυτη νομική σαφήνεια. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγές και καθυστερήσεις μηνών», αναφέρει.

Πηγές κοντά στον προτιμητέο επενδυτή, την Aqua Bridge, πάντως, υποστηρίζουν ότι η προσφορά της Cooke, που κατατέθηκε την Παρασκευή έχει απορριφθεί από τις τράπεζες. Μάλιστα οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τα έγγραφα που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Aqua Bridge και των Τραπεζών είναι δεσμευτικά και περιλαμβάνουν και ρήτρες.

Με τις ίδιες πηγές να επισημαίνουν ότι το deal έχει προχωρήσει αρκετά, δεν αφορά μόνο δύο εταιρείες αλλά έχει υπάρξει και συνάντηση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, γεγονός που προσδίδει διπλωματική διάσταση στην υπόθεση.

Η Aqua Bridge, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, έχει προτείνει κούρεμα δανείων περίπου 70%, αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε εννέα χρόνια και νέα χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο εξυγίανσης, αναμένεται να κατατεθεί από την Aqua Bridge στο Πρωτοδικείο Αθηνών έως τις 31 Οκτωβρίου. Μάλιστα πηγές του προτιμητέου εκτιμούν ότι η απόφαση από το Πρωτοδικείο θα εκδοθεί το αργότερο μέσα στο επόμενο εννεάμηνο οπότε και θα ενεργοποιηθεί το σχέδιο εξυγίανσης με την καταβολή αρχικά των 20 εκατ. ευρώ που είχαν δώσει οι τράπεζες ως δάνειο γέφυρα στην Avramar, ενώ σχεδιάζει επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι θα ξεπεραστούν τα όποια νομικά ζητήματα εγείρει στο δικαστήριο η Amerra Capital, ο σημερινός μέτοχος της Avramar.