#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΤΕΡ: Υπέβαλε αίτημα για να αποκτήσει το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης

Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της.

ΕΚΤΕΡ: Υπέβαλε αίτημα για να αποκτήσει το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 10:10

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχοντας πλέον καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημά της για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η Εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέο «χτύπημα» στο τουριστικό project 53,3 εκατ. της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο

Νέα σύμβαση έργου 16,7 εκατ. ευρώ για την ΕΚΤΕΡ

Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

ΕΚΤΕΡ: Ενίσχυση κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιασμός EBITDA στο εξάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο