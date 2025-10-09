#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κόκκαλης: Ορόσημο η ΑΜΚ για Intralot, νέος κύκλος ανάπτυξης

«Ελπίζω να πάνε καλά οι δραστηριότητές μας και να είναι ευχαριστημένοι όλοι οι επενδυτές. Το χρηματιστήριο, ουσιαστικά, είναι ο πνεύμονας της οικονομίας, τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 11:39

Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Intralot, τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου Σωκράτης Κόκκαλης, που κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο, με αφορμή την είσοδο των νέων μετοχών της Intralot μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  

Ο πρόεδρος της Intralot τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Intralot, η οποία ξεκίνησε πριν από 35 χρόνια και τώρα βρίσκεται σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης. Όπως δήλωσε, «είχα την τύχη να συνεργαστούμε με την Bally’s, η οποία έχει γνώση για το νέο περιβάλλον της αγοράς». 

Ο κ. Κόκκαλης τόνισε: «Ελπίζω να πάνε καλά οι δραστηριότητές μας και να είναι ευχαριστημένοι όλοι οι επενδυτές, όλοι οι μέτοχοι, μικροί και μεγάλοι. Γιατί το χρηματιστήριο ουσιαστικά σήμερα είναι ο πνεύμονας της οικονομίας».

Ο CEO της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος υπογράμμισε ότι η Intralot άντλησε συνολικά περίπου 729 εκατομμύρια ευρώ, με τα προσφερόμενα κεφάλαια να αγγίζουν τα 1,3 δισ. ευρώ και την υπερκάλυψη να φτάνει τις τρεις φορές. Με την εξαγορά της Bally's δημιουργεί μια ισχυρή εταιρεία στον χώρο των online τυχερών παιχνιδιών και των λοταριών με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,3 δισ. ευρώ, που θα είναι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο. 

Ο κ. Κοντόπουλος υπογράμμισε ότι η εταιρεία έχει αντλήσει συνολικά από το ελληνικό χρηματιστήριο 880 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή ομολόγων και ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα σημαντική σελίδα της Intralot.   

«Είμαστε βέβαιοι ότι με τη δυναμική, η Intralot θα συνεχίσει να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να γράφει νέες επιτυχίες στο μέλλον», συμπλήρωσε. 

