Τριετής συμφωνία συνεργασίας BOC με Μινέττα Ασφαλιστική

Η BOC Μ.Ε.Π.Ε., μέλος κορυφαίου παγκοσμίως Ομίλου εταιρειών στον χώρο των λύσεων Business Process Management (BPM), ανακοινώνει τη σύναψη τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση του λογισμικού BPM (Adonis) της BOC από τη MINETTA για τη βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών. Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, η μείωση λειτουργικού κόστους, η ενσωμάτωση κρίσιμων και καινοτόμων δυνατοτήτων της Τ.Ν στη λειτουργία της εταιρείας καθώς και η ενίσχυση της εμπειρίας των ασφαλισμένων και συνεργατών της μέσω ταχύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Ο ομ. Καθηγητής στην έδρα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης κ. Καραγιάννης Δημήτρης, Πρόεδρος του Ομίλου της BOC δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την MINETTA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Η επιλογή του λογισμικού μας από έναν τόσο σημαντικό οργανισμό αποτελεί αναγνώριση της αξίας και της αξιοπιστίας που προσφέρουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας».

Από την πλευρά της ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ο κ. Κώστας Μπερτσιάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., σημείωσε: «Η στρατηγική μας είναι να αξιοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρουν πραγματική αξία στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Η συνεργασία μας με την BOC αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Με τη συμφωνία αυτή, η ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς».