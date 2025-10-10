ΕΚΤΕΡ: Ποιες δυνατότητες ανοίγει η απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου

Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ, ύστερα από την αίτηση που υπέβαλε την Πέμπτη, για αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου σε 7ης τάξης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ίσως το σημαντικότερο στην ιστορίας της, δεδομένων των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης που αντικατοπτρίζει η αναβάθμιση του πτυχίου της.

Με την απόκτηση του πτυχίου η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. θα εισχωρήσει στο κλειστό group των ελάχιστων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα, που κατέχουν το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χωρίς περιορισμό κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας. Έτσι, η Εταιρεία αναμένεται να εισέλθει δυναμικά στη διεκδίκηση των έργων νέας γενιάς, με αιχμή του δόρατος τα κτηριακά έργα αλλά και στόχευση σε οδικά και υδραυλικά έργα, κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει αποδείξει διαχρονικά, την ικανότητα, τη συνέπεια και την υψηλή εξειδίκευση της.

Οι προοπτικές του κλάδου κατασκευών στην Ελλάδα εμφανίζονται θετικές, αφού σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ΙΟΒΕ για τον κατασκευαστικό τομέα της χώρας, αναμένονται από το 2026 και έως το 2030, επιπρόσθετα έργα υποδομών ύψους €10 δισ., σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο απόθεμα ασφαλείας για την επόμενη πενταετία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Την ίδια στιγμή, αξιοσημείωτη είναι και η στόχευση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς των κλάδο των υποδομών, αφού σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο προβλέπει συνολικούς πόρους ύψους €16,7 δις έναντι €14,6 δις ευρώ το 2025, τάση που όπως φαίνεται αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, που στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΚΤΕΡ έχοντας εισέλθει δυναμικά και στον κλάδο των ΣΔΙΤ, όπου αναμένεται τα επόμενα χρόνια να δημοπρατηθούν μια σειρά από έργα ορόσημα, με ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο στη διάθεσή της αλλά και σημαντική προϋπηρεσία, θα έχει τη δυνατότητα να εδραιώσει και σε αυτόν τον τομέα την παρουσία της, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για το μέλλον της Εταιρείας, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της και δημιουργώντας επαναλαμβανόμενα έσοδα και ροές, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.