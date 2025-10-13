Νέος γύρος ανατιμήσεων από Coca Cola 3E στο HoReCa

Σε νέες τιμές πουλά, από την 1η Οκτωβρίου, η Coca Cola Τρία Έψιλον σειρά προϊόντων της προς τους χονδρεμπόρους. Επικαλούμενη τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, παρά τις προσπάθειες όπως αναφέρει, «απορρόφησης μέρους των επιβαρύνσεων», η εταιρεία προχώρησε σε ανατιμήσεις σε βασικούς της κωδικούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας προς τους χονδρεμπόρους συνεργάτες της, οι ανατιμήσεις επηρεάζουν 34 κωδικούς, τις γυάλινες συσκευασίες (+5%) και τις μονές αλουμινένιες συσκευασίες (can 330ml, +4%) των σημάτων Coca-Cola, Fanta, Sprite και Schweppes, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του χαρτοφυλακίου της στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία τονίζει στην επιστολή της, η οποία έχει περιέλθει εις γνώσιν του Euro2day.gr, ότι ακολουθεί μια «υπεύθυνη τιμολογιακή πολιτική», επισημαίνοντας πως συνεχίζει να απορροφά μέρος του κόστους για να διατηρήσει τα προϊόντα της προσιτά.

Οι νέες ανατιμήσεις επηρεάζουν την out of home κατανάλωση, δηλαδή τα σημεία εστίασης, τα περίπτερα, τα ξενοδοχεία, τις κάβες, κ.λπ., μια αγορά που υπερβαίνει σε όγκο κατανάλωσης αυτή του σούπερ μάρκετ.

Παρά ταύτα, οι νέες αυξήσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με τον τελευταίο γύρο να έχει περάσει στα σούπερ μάρκετ σε επιλεγμένους κωδικούς μέσα στο καλοκαίρι.

Σήμερα, ενόψει και της ενεργοποίησης, μέσα στην εβδομάδα, της πρωτοβουλίας του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, η εταιρεία είναι από τις πρώτες 29 που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Euro2day.gr, η εταιρεία συμμετέχει με 25 κωδικούς.

Το ποσοστό έκπτωσης ξεκινά από το 6,02% για την πολυσυσκευασία 3x6 can Coca Cola Zero Caffeine Free και φθάνει έως το 28,14% στην πολυσυσκευασία 500 PET X12 του νερού Αύρα. Όσο για τον χρόνο παραμονής της στην πρωτοβουλία, αυτή κινείται στις 30 ημέρες, αρχής γενομένης από τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου με στόχο να «πιάσει» και μέρος της προ-χριστουγεννιάτικης αγοράς.

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ώριμες αγορές της Coca Cola HBC. Πέρυσι η Coca-Cola HBC πούλησε, μόνο στην Ελλάδα, 127,8 εκατ. κιβώτια -σ.σ. ένα κιβώτιο αντιστοιχεί σε 5,678 λίτρα ή 24 μερίδες-, δηλαδή 6,1% περισσότερα σε σχέση με το 2023. Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ όγκου πωλήσεων για μια αγορά που, αν και μικρή, αυξάνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς λόγω του τουρισμού και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την Coca-Cola HBC. Μάλιστα η Ελλάδα κατατάσσεται ένατη σε σπουδαιότητα για τον όμιλο, ανάμεσα σε 24 χώρες.

Το φετινό πρώτο εξάμηνο, ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις του προηγούμενου έτους, αν και με ελαφρώς καθυστερημένη έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Σημειώθηκε χαμηλή μονοψήφια πτώση στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, ωστόσο η Coke Zero κατέγραψε υψηλή μονοψήφια αύξηση.

Τα ποτά ενέργειας σημείωσαν αύξηση στο μέσο επίπεδο του εύρους 10%-20%, με τη δυναμική τους να ενισχύεται στο δεύτερο τρίμηνο. Στην κατηγορία του καφέ σημειώθηκε πτώση κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, ενώ η κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών σημείωσε χαμηλή μονοψήφια αύξηση, με ισχυρή διψήφια ανάπτυξη στα ποτά για αθλούμενους.

Σε επίπεδο ομίλου η Coca-Cola HBC εκτιμά ότι η ανάπτυξη για το 2025 θα κινηθεί στο ανώτατο όριο του guidance, με οργανική αύξηση εσόδων 6% έως 8% και οργανική αύξηση λειτουργικών κερδών 7% έως 11%.