Entersoftone: Την πλατφόρμα Shopranos eCommerce εμπιστεύθηκε η Hellasod

Η HELLASOD, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου φυσικού και υβριδικού χλοοτάπητα στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία σε αθλητικές εγκαταστάσεις και αστικές αναπλάσεις, δημιούργησε το νέο της B2C eShop υιοθετώντας τα μοναδικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Shopranos eCommerce της ENTERSOFTONE, του κορυφαίου παρόχου business software στη χώρα.

Με την ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση Shopranos eCommerce, η HELLASOD ανέπτυξε γρήγορα και με ασφάλεια ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία στους πελάτες της. Η πλατφόρμα απλοποιεί τη διαχείριση των online πωλήσεων και του περιεχομένου, αυτοματοποιεί κρίσιμες διαδικασίες και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο για την επιχείρηση. Παράλληλα, ενισχύει την αποδοτικότητα και διασφαλίζει ομαλή ροή παραγγελιών χωρίς λάθη ή καθυστερήσεις, παρέχοντας στο τμήμα marketing και πωλήσεων ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα Shopranos eCommerce έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, προσφέροντας πολυγλωσσική υποστήριξη (30 διαφορετικές γλώσσες), δυνατότητα προσαρμογής στην εταιρική ταυτότητα, προηγμένη ασφάλεια συναλλαγών ενώ δημιουργεί αυτόματα περιεχόμενο με τις ενσωματωμένες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), ανεξάρτητα από τον όγκο των προϊόντων. Βασισμένη σε υποδομές cloud υψηλής αξιοπιστίας, εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία και προστασία δεδομένων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει εργαλεία ανάλυσης και αναφορών που διευκολύνουν την κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Γιάννης Χασάι, από το Τμήμα Marketing HELLASOD, επεσήμανε: «Επιλέξαμε την πλατφόρμα Shopranos eCommerce γιατί αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στη δημιουργία και διαχείριση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Με στόχο να δημιουργήσουμε μια ασφαλή και αξιόπιστη αγοραστική εμπειρία, το νέο μας eShop καθιστά τις αγορές πιο εύκολες και άμεσες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της εταιρείας μας».