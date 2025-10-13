#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΑΕΕ: Αυξάνονται τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων έναντι φυσικών καταστροφών

Η εικόνα των ασφαλιστηρίων στα τέλη Αυγούστου 2025. Ποιες φυσικές καταστροφές καλύπτει η ασφάλιση, η οποία κατέστη υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου 2025.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 15:54

Αυξάνεται η ασφάλιση των οχημάτων με κάλυψη φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και σύμφωνα με τα στοιχεία, ανήλθε στο 36,3% στο τέλος Αυγούστου, από 27,5% τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται από την ΕΑΕΕ ότι, από την 1η Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας.

Προκειμένου να αποτυπωθεί το ποσοστό υιοθέτησης του μέτρου, η ένωση πραγματοποίησε έρευνα για την εξέλιξη του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων με κάλυψη φυσικών φαινομένων.

Για την έρευνα ελήφθησαν στοιχεία από 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ, των ανωτέρω επιχειρήσεων, το ποσοστό επί του συνόλου των συμβολαίων που διαθέτει την κάλυψη των φυσικών φαινομένων, εξελίσσεται ως εξής:

  • 1 Ιουνίου 2025: 27,5%
  • 1 Ιουλίου 2025: 29,6%
  • 1 Αυγούστου 2025: 33,4%
  • 31 Αυγούστου 2925: 36,3%.

Η ΕΑΕΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη και να ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό.

