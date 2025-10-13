#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τράπεζα Κύπρου: Στις 11 Νοεμβρίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 16:51

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

