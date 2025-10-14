Ο ΟΠΑΠ επέλεξε την πλατφόρμα διαχείρισης μετοχολογίου της Profile

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει ότι ο ΟΠΑΠ, ο κορυφαίος όμιλος τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και την Κύπρο και ένας από τους πλέον καταξιωμένους διεθνώς στον κλάδο του, με παρουσία στον χρηματιστηριακό δείκτη FTSE/Athex Large Cap, επέλεξε, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, τη λύση RegiStar ενισχύοντας τη διαχείριση των μετοχικών του συναλλαγών και υπηρεσιών.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση της λύσης επιτρέπει στον οργανισμό να βελτιώσει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα των λειτουργιών του, παρέχοντας παράλληλα προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης των δεδομένων των μετόχων.

Η λύση RegiStar της Profile είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη πλατφόρμα που παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση των αλλαγών στο μετοχολόγιο, τη διαχείριση εταιρικών πράξεων, τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και την παραγωγή αναφορών. Με δυνατότητες αυτοματοποιημένης καταγραφής συναλλαγών, παραμετροποιήσιμων ειδοποιήσεων και ασφαλούς πρόσβασης στα δεδομένα, η λύση αυτή επιτρέπει στον ΟΠΑΠ να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του προς τους μετόχους και τις υποχρεώσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές.

Επίσης, η πλατφόρμα υποστηρίζει πλήρως τις ροές εργασίας για την επικοινωνία με τους μετόχους, επιτρέποντας τη διαχείριση αιτημάτων, τη διανομή μερισμάτων, καθώς και και την παροχή εξατομικευμένων αναφορών. Η ευελιξία και η αυτοματοποίηση της λύσης διασφαλίζουν τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της εμπειρίας των μετόχων.

Ο κ. Νίκος Πολυμενάκος, Δ/ντής Επενδυτικών Σχέσεων στον ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Η Profile αποδεικνύει σταθερά τον ρόλο της ως αξιόπιστος και μακροχρόνιος συνεργάτης της ΟΠΑΠ. Χαιρετίζουμε τη βελτιωμένη πλατφόρμα, η οποία ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές και κανονιστικές μας ανάγκες, συμβάλλοντας παράλληλα στην απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας προς τους Μετόχους».

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Profile, αναφέρει πως «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο ΟΠΑΠ επέλεξε τη λύση μας RegiStar, την πιο αποτελεσματική και ευρέως διαδεδομένη λύση στην τοπική αγορά, για τη διαχείριση του μητρώου μετόχων του. Η τεχνολογία μας εξασφαλίζει αυτοματοποίηση, ακρίβεια και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στη διαχείριση μετόχων».

Το RegiStar είναι μια λύση επόμενης γενιάς στη Διαχείριση Σχέσεων με τους Επενδυτές. Ως μια πλήρως παραμετροποιήσιμη και επεκτάσιμη λύση Διαχείρισης Μετοχολογίου με δυνατότητα cloud, δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και προσφέρει ένα αξιόπιστο περιβάλλον για τη διαχείριση των σχέσεων με τους επενδυτές, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών για τις εισηγμένες και όλες τις πολυμετοχικές εταιρείες, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.