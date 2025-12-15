Ο CEO του YouTube βάζει όρια στα social των παιδιών του

Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, είναι ακόμη ένα στέλεχος της τεχνολογίας που παραδέχεται ότι περιορίζει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά του, καθώς οι επιπτώσεις της διαδικτυακής παρουσίας στους νέους γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο Mohan, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του YouTube το 2023, ανακηρύχθηκε πρόσφατα CEO της Χρονιάς για το 2025 από το περιοδικό Time. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό, ανέφερε ότι η χρήση των ψηφιακών πλατφορμών από τα παιδιά του ελέγχεται και υπόκειται σε περιορισμούς.

«Πράγματι περιορίζουμε τον χρόνο τους στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες, καθώς και σε άλλες μορφές μέσων. Τις καθημερινές είμαστε πιο αυστηροί, ενώ τα Σαββατοκύριακα λιγότερο. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση τέλειοι», δήλωσε ο Mohan.

Τόνισε ότι το «όλα με μέτρο» είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα για τον ίδιο και τη σύζυγό του, και αυτό ισχύει και για άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες και πλατφόρμες. Ο Mohan έχει τρία παιδιά: Δύο γιους και μία κόρη.

Οι ειδικοί συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το πώς η υπερβολική χρήση των smartphone και των κοινωνικών μέσων έχει βλάψει τα παιδιά και τους εφήβους.

Ο Jonathan Haidt, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου «The Anxious Generation», υποστηρίζει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν smartphone πριν από την ηλικία των 14 ετών και να μην έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα πριν από την ηλικία των 16 ετών.