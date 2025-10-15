#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mεγάλη αύξηση κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ στην ΜΕΤΑΧΑ

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία από το πρακτικό του ΓΕΜΗ για τις αποφάσεις της γαλλικής συνέλευσης. Η στήριξη από την ιδιοκτήτρια Rémy Cointreau για την κάλυψη της ελληνικής θυγατρικής.

Mεγάλη αύξηση κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ στην ΜΕΤΑΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 08:10

Σε μια από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ενέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό βιομηχανικό τομέα, προχώρησε η Σ.&Η.&Α. ΜΕΤΑΞΑ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε., όπως προκύπτει από το πρακτικό που αναρτήθηκε χθες Τρίτη στο ΓΕΜΗ.

Με βάση αυτό το πρακτικό, η εν Ελλάδι θυγατρική του γαλλικού ομίλου Rémy Cointreau, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα ίδια κεφάλαιά της σε πάνω από 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε στις 30 Σεπτεμβρίου η γενική της συνέλευση.

Η αύξηση υλοποιήθηκε με την έκδοση 50.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 2 ευρώ έκαστη. Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 100.536.192 ευρώ.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τη χορήγηση ενδοομιλικού δανείου 17 εκατ. ευρώ από τη βελγική Financière Rémy Cointreau, με διάρκεια τεσσάρων ετών και επιτόκιο 4,51%. Ο συνδυασμός των δύο κινήσεων, δάνειο και αύξηση κεφαλαίου δείχνει μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της οικονομικής βάσης της εταιρείας, κάλυψη του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και πιθανή στήριξη επενδυτικών σχεδίων για την περαιτέρω επέκταση του brand Metaxa, το οποίο εξάγεται ήδη σε περισσότερες από 60 χώρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις (χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023), η εταιρεία είχε εμφανίσει πτώση πωλήσεων κατά 10,4% στα 26,65 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,07 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2024 δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Πάντως από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προκύπτει πως στις 31 Μαρτίου του 2024, η εταιρεία παρουσίασε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης κατά 1.407.888,64 ευρώ. Λόγω του ότι το 86,83% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά ενδοομιλικό δάνειο με την συγγενή Financiere Remy Cointreau SA (σημ.21 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η εταιρεία έλαβε κατόπιν αιτήματος της, γραπτή διαβεβαίωση από τη μητρική της, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση της για λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση της εταιρείας για περίοδο τουλάχιστον 12 μήνες μετά το τέλος της κλειόμενης χρήσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΜΒΥΞ: Με πωλήσεις ύψους €120,3 εκατ. ολοκλήρωσε το 2024

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αλκοολούχα ποτά και φυτοφάρμακα

Οριακή πτώση για τον τζίρο των επιχειρήσεων τον Αύγουστο

Μια συγχώνευση φουντώνει τα σενάρια για πώληση της ΕΖΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο