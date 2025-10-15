Νέο business plan που ξεπερνά τα 10 δισ. από τη ΔΕΗ

Τη στήριξη του νέου επενδυτικού προγράμματος που θα ανακοινώσει τον Νοέμβριο στο Capital Markets Day η διοίκηση της ΔΕΗ και το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες θα ξεπερνά τα 10 δισ ευρώ του σημερινού, αποσκοπεί η έξοδος της επιχείρησης στις αγορές για ομολογακό δάνειο 775 εκατ ευρώ.

Το άνοιγμα του βιβλίου αναμένεται πιθανότατα αύριο (το roadshow ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα) και αναλόγως του επιτοκίου, η επιχείρηση δεν αποκλείεται να αντλήσει και πάνω από 775 εκατ ευρώ, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει τα δύο υφιστάμενα «πράσινα» ομόλογα, με ρήτρα αειφορίας, που λήγουν στις 30 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κεφάλαια που θα «απελευθερωθούν» με τη συγκεκριμένη κίνηση θα κατευθυνθούν σε όλες τις κατηγορίες των «πράσινων» επενδύσεων του ομίλου, με προτεραιότητα τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, αιολικά και τις μπαταρίες που κτίζει ο όμιλος σε Μακεδονία, Ρουμανία και Βουλγαρία, καθώς και στα συνολικά 16 μεγάλα έργα που δρομολογεί αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αλλωστε το ίδιο το πλαίσιο που διέπει το «πράσινο» ομόλογο, το οποίο θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, προβλέπει ότι τα κεφάλαια δεσμεύονται αποκλειστικά για «eligible green projects», όπως ορίζει το Green Financing Framework της εταιρείας που κινείται στις κατευθύνσεις των EU Green Bond Standards.

Το μομέντουμ στις αγορές θεωρείται θετικό και το στοίχημα για τον όμιλο είναι να «κλειδώσει» ένα ελκυστικό επιτόκιο, ει δυνατόν ευνοικότερο από εκείνο των δύο προηγούμενων εκδόσεων του 2021, επίσης με ρήτρα αειφορίας, το οποίο είχε διαμορφωθεί στο 4,375%.

Σαν κίνηση, η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές συνδέεται με την επικείμενη επικαιροποίηση του τριετού της στρατηγικού πλάνου (2026-2028), το οποίο θα παρουσιάσει σύμφωνα με τις πληροφορίες του euro2day.gr η διοίκηση στους αναλυτές στις 19 Νοεμβρίου στο Capital Markets Day του Λονδίνου, και το οποίο όλα δείχνουν ότι θα ξεπερνά τα 10 δισ ευρώ του υφιστάμενου (2025-2027).

Επιπλέον κεφάλαια σε νέους τομείς

Το γεγονός μάλιστα ότι το τρέχων πλάνο υλοποιείται ταχύτερα του αναμενόμενου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο όμιλος έχει ήδη ξεπεράσει το 85% του στόχου για επενδύσεις σε ΑΠΕ (τέτοια εποχή πέρυσι βρισκόταν στο 77%), σημαίνει ότι απελευθερώνονται κεφάλαια για να ανακατευθυνθούν σε άλλους τομείς.

Τα πράσινα έργα που έχει μέχρι σήμερα βάλει στη πρίζα ο όμιλος ή «κλειδώσει» την υλοποίηση τους ξεπερνούν τα 10 GW έναντι στόχου σχεδόν 12 GW για το 2027, δηλαδή τα νούμερα επιτυγχάνονται ταχύτερα του αναμενόμενου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το υπό κατάρτιση νέο σχέδιο.

Στη γραμμή αυτή, το νέο τριετές business plan της ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα προβλέπει ακόμη περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις στην ευέλικτη παραγωγή, δηλαδή σε μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, μονάδες αιχμής φυσικού αερίου (Peakers), μαζί με τη ψηφιοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, κινήσεις στον τομέα του digital, καθώς και έμφαση σε νέα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης.

Την κατεύθυνση «φωτογράφισε» χθες ο ίδιος ο CEO του ομίλου Γιώργος Στάσσης, που από το πάνελ του «BNEF Summit London 2025», περιέγραψε τη πολιτική της διοίκησης να προσαρμόσει περαιτέρω τις κινήσεις της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ενέργειας και ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία.

«Σίγουρα ζούμε σε αβέβαιες και πολύπλοκες περιόδους, όμως εκεί που υπάρχει πολυπλοκότητα, υπάρχει και αξία», ανέφερε ο κ. Στάσσης, μιλώντας για το στοίχημα της ευέλικτης παραγωγής που «παίζει» όλο και περισσότερο εδώ και ένα χρόνο η ΔΕΗ, από συστήματα αποθήκευσης μέχρι υδροηλεκτρικά, ικανά να αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα του θηριώδους πράσινου χαρτοφυλακίου της, όταν δεν έχει ήλιο ή δεν φυσάει.

Ευέλικτες μονάδες αερίου

Στην ίδια λογική και η αναφορά του σε μονάδες αιχμής αερίου, (στη Ρουμανία), ως ένα ακόμη «αντίμετρο» στις πολλές και όλο και πιο συχνές διακυμάνσεις τιμών, θέμα το οποίο είχε επισημάνει και προς τους αναλυτές, κατά τα αποτελέσματα εξαμήνου, και το οποίο θα συμπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση νέο business plan, με τις πληροφορίες να λένε ότι το σχέδιο θα πάρει μπροστά στα τέλη του 2025.

Τα δύο σενάρια που εξετάζει το επιτελείο του ομίλου γι’ αυτή τη νέα γενιά σταθμών, γνωστών ως «Peakers» - μπαίνουν στο σύστημα όταν οι τιμές κάνουν peak και χαρακτηρίζονται από το γρήγορο start-up time - είναι είτε πολλές μικρές τέτοιες μονάδες στη γείτονα, π.χ. 2 έως 4, έκαστη ισχύος 100-150 MW, είτε μια και μεγαλύτερη μονάδα, της τάξης των 300 MW.

Στην ευρύτερη λογική της θωράκισης απέναντι στη «κινούμενη άμμο» των αγορών, θα εντάσσεται και η προσπάθεια περαιτέρω εδραίωσης στο εξωτερικό (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κροατία, Β.Μακεδονία), καθώς και η γεωγραφική επέκταση σε διασυνδεδεμένες αγορές, μαζί με τη συμπληρωματικότητα των συστημάτων, το hedging και τα κοινά αποθέματα, να ενισχύουν την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου της απέναντι στα όλο και πιο συχνά spikes και volatility τιμών.

Εκτός business plan το mega data center

Στην παρουσίαση του Λονδίνου, η διοίκηση του ομίλου, πέραν του στίγματος για τη φετινή χρονιά που αναμένεται να κλείσει με επενδύσεις άνω των 3 δισ ευρώ, καθώς και της επιβεβαίωσης του στόχου για EBITDA 2,7 δισ ευρώ το 2027, πρόκειται να δώσει εικόνα και για το 2028.

Το ίδιο σχέδιο και αναφορικά με το μεγάλο σχέδιο της ΔΕΗ για mega data center στη Δ.Μακεδονία, που σε πρώτη φάση μπορεί να έχει ισχύ 300 MW, αλλά σε δεύτερη φάση μπορεί να φτάσει και το 1 GW, για το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι θα συμπεριληφθεί στο επενδυτικό πλάνο, μόλις «κλειδώσει» ο hyperscaler που θα το λειτουργεί, με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να κλείσουν εντός του 2026. Τούτων δοθέντων, το κεφάλαιο αυτό δεν θα συνυπολογιστεί στο πλάνο των άνω των 10 δισ που θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο.

Στο θέμα πάντως και ειδικά στη σημασία των ισχυρών δικτύων πανευρωπαϊκά, προκειμένου να σηκώσουν τη ζήτηση των νέων data centres που κατασκευάζονται στην ήπειρο, έκανε ειδική αναφορά στο συνέδριο του Bloomberg ο κ. Στάσσης, λέγοντας ότι «αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που στη ΔΕΗ αναπτύσσουμε ένα mega data center στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή όπου βρίσκονταν τα πρώην ορυχεία λιγνίτη, μαζί με όλη την απαιτούμενη ισχύ για τη λειτουργία του», μιλώντας για την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής (δίκτυα), συμπληρώνοντας ότι τις τεράστιες ανάγκες του θα καλύπτουν τόσο τα μεγάλα φωτοβολταϊκά του ομίλου, όσο και ευέλικτες μονάδες που θα το τροφοδοτούν behind the meter.

Το νέο στρατηγικό πλάνο θα προβλέπει ακόμη περισσότερα κεφάλαια στο θέμα των δικτύων, όπου ο όμιλος έχει επενδύσει 2,2 δισ. τη τελευταία τριετία, και σχεδιάζει επιπλέον 2,7 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία, όπως είπε στο BNEF Summit ο επικεφαλής της ΔΕΗ, μιλώντας παράλληλα για την ανάγκη οι Διαχειριστές να ξεπεράσουν το παραδοσιακό τους ρόλο, να πάψουν να είναι απλά κέντρα κόστους, με βασικά εργαλεία τις δυναμικές χρεώσεις και την ευέλικτη διαχείριση φορτίου.