Στην κρησάρα των Βρυξελλών οι εκπτώσεις στο βιομηχανικό ρεύμα

Το πράσινο φως προσδοκά από τη Κομισιόν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητά σήμερα με στελέχη της DG Comp, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, την ελληνική πρόταση για το βιομηχανικό ρεύμα και κατά πόσο αυτή συμβαδίζει με το ευρωπαικό δίκαιο.

Στο θέμα είχε αναφερθεί τη προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας για μια σύνθετη πρωτοβουλία που απαιτεί πρώτα διαβούλευση (σσ: με τις Βρυξέλλες), γεγονός που σημαίνει ότι το σχέδιο που αναμένει επί μήνες η βιομηχανία έχει «κλειδώσει» από πλευράς κυβέρνησης, και απομένει το τελικό «οκ» της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με όσα έχει γράψει το Euro2day.gr , το μείγμα των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας είναι μια εκδοχή του «ιταλικού μοντέλου» (που επίσης είχε εγκριθεί από τις Βρυξέλλες) και αφορά έναν «κουμπαρά» γύρω στα 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο (όχι 285 εκατ που πρότεινε ο ΣΕΒ), διάρκειας τριών ετών που θα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο με έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων CO2.

Τα χρήματα δηλαδή δεν θα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως θα εξηγήσουν σήμερα στους συνομιλητές τους οι Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, ενώ στη περίμετρο των ωφελούμενων δεν θα υπάρχουν σούπερ μάρκετ και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες.

Στην ελληνική πρόταση εξασφαλίζεται σταθερή και ανταγωνιστική τιμή ρεύματος για το 25% -30% της κατανάλωσης των δικαιούχων επί μία 3ετία (έναντι του 100% που πρότεινε ο ΣΕΒ) μέσω ενός «ενεργειακού δανείου» πράσινου ρεύματος.

Οι ωφελούμενοι ναι μεν θα υποχρεούνται να ξεπληρώσουν το «δάνειο» σε βάθος χρόνου (σε ορίζοντα 20ετίας προβλέπει το μοντέλο της Ιταλίας) επιστρέφοντας στο σύστημα πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας απ' αυτήν που απορρόφησαν, χωρίς ωστόσο τη δέσμευση να προβούν σε ένα «τσουνάμι» νέων φωτοβολταϊκών στην ήδη κορεσμένη ελληνική αγορά.

Το τι ακριβώς προβλέπει στο θέμα αυτό η τελική διατύπωση της πρότασης μένει να φανεί. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό μοντέλο προβλέπει την παροχή πράσινου ρεύματος στη βιομηχανία σε σταθερή τιμή για τρία χρόνια (π.χ 55 €/ MWh έναντι 65 €/ MWh στην Ιταλία), ωστόσο λογικά θα «αποκλίνει» από την υποχρέωση κατασκευής ή χρηματοδότησης ενός μπαράζ νέων έργων ΑΠΕ από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που στη γείτονα δεσμεύονται να επιστρέψουν διπλάσια ενέργεια από αυτήν που απορρόφησαν σε ορίζοντα 20ετίας.

Η αντιστάθμιση

Ο δεύτερος άξονας φαίνεται ότι θα αφορά ακόμη μεγαλύτερα ποσά απ’ αυτά που παίρνουν οι βιομηχανίες ως αντιστάθμιση του αυξημένου ενεργειακού τους κόστους. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων CO2 που εισπράττουν ως αντιστάθμιση πιθανότατα θα αυξηθούν.

Τα ετήσια σήμερα έσοδα για τη χώρα μέσω του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ είναι περίπου 1 δισ. ευρώ και το 20% (200 εκατ. ευρώ) καταλήγει στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Το ανώτατο πλαφόν βάσει του οποίου το ΥΠΕΝ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το παραπάνω ποσοστό είναι το 25%. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζονται για τις βιομηχανίες επιπλέον 50 εκατ. τον χρόνο.

Το πακέτο για τα δίκτυα

Οι επαφές των Στ.Παπασταύρου και Ν.Τσάφου με τη DG Comp γίνονται στο περιθώριο του σημερινού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, που έχει ως αντικείμενο την έγκριση του πακέτου της Κομισιόν για τα δίκτυα (Grids Package), το οποίο ωστόσο δεν απαντά στο πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2040 που η ίδια αναγνωρίζει ότι χρειάζονται. Αυτός είναι και ο λόγος που απευθύνει κάλεσμα στον ιδιωτικό τομέα να εμπλακεί ενεργά στην επένδυση και χρηματοδότηση των αναγκαίων δικτύων για τα επόμενα χρόνια.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που όπως γράφει και η επίσημη ατζέντα του σημερινού συμβουλίου, οι 27 υπουργοί καλούνται να υπογράψουν μια «μερική συμφωνία» για το Grids Package, καθώς αυτή δεν περιλαμβάνει το σκέλος της χρηματοδότησης.

Το τελευταίο είχε συζητηθεί στο πλαίσιο του κοινοτικού προυπολογισμού για την περίοδο 2028-2034, με τα κονδύλια για τα δίκτυα να αυξάνονται μέσω του Connecting Europe Facility (CEF) από 6 δισ. στα 30 δισ. ευρώ και φυσικά να υπολείπονται πολύ των πραγματικών αναγκών…

Η συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ

Το ενδιαφέρον της σημερινής ατζέντας επικεντρώνεται και στο γεγονός ότι παρών θα είναι και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο οι 27 υπουργοί θα συζητήσουν για τη προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Το ενεργειακό σύστημα, αποτελεί μετά την άμυνα, τη δεύτερη γραμμή ασφάλειας για την Ευρώπη, κάτι ωστόσο που δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Αυτός είναι και ο λόγος που σε προ ημερών επιστολή προς τους 27 υπουργους ενόψει του σημερινού Συμβουλίου, η Eurelectric (ο πανευρωπαικός σύνδεσμος των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού), ζητούσε να συμπεριληφθεί στο 1,5% του κοινοτικού ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπανες του ΝΑΤΟ, και η χρηματοδότηση για ευαίσθητες ενεργειακές υποδομές.

Στο μεταξύ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της σημερινής συνόδου δεν έχει κλειστεί κάποιο ραντεβού του Επιτρόπου Γιόργκενσεν με τους υπ. Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Μιχάλη Δαμιανού.

Στο σενάριο που αυτό επαληθευτεί και δεν γίνει καμία συνάντηση των «3» για το καλώδιο, όπως διαρρέονταν ότι θα συμβεί προ ημερών, θα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος γύρω από την υπόθεση, αλλά και θα δείξει για μια ακόμη φορά πόσο χαμηλά βρίσκεται το καλώδιο στην ατζέντα όλων των εμπλεκόμενων.