Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Σημαντικό βήμα για τα δίκτυα το Grids Package της ΕΕ

Το νέο European Grids Package της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο Dan Jørgensen, αποτελεί ένα έγκαιρο και θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο LinkedIn ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης.

Οπως επισημαίνει, «μεταξύ των σημαντικότερων στοιχείων του πακέτου ξεχωρίζουν:

η προτεινόμενη αναβάθμιση του πλαισίου TEN-E, με σαφέστερη έμφαση στις διασυνοριακές ανάγκες και σε μια πιο ολοκληρωμένη, πανευρωπαϊκή προσέγγιση στον σχεδιασμό των υποδομών,

η ρητή αναγνώριση ότι η διασυνδεσιμότητα δεν είναι προαιρετική, καθώς τα εθνικά ενεργειακά σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον λειτουργεί αποτελεσματικά το ευρωπαϊκό «σύστημα συστημάτων»,

καθώς και η προτεινόμενη αύξηση της χρηματοδότησης του CEF-Energy για την περίοδο 2028–2034, η οποία μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον επενδυτικό κίνδυνο σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, ακόμη πιο κρίσιμη από την ίδια την ανακοίνωση είναι η επόμενη φάση υλοποίησης. Απαιτείται ένας ουσιαστικός και θεσμοθετημένος διάλογος μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής (TSOs/DSOs), ρυθμιστικών αρχών, εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δίκτυα: τι κατασκευάζουμε, πού, με ποια χρονική ακολουθία και με ποιο μοντέλο υλοποίησης και χρηματοδότησης.

Προς την επενδυτική κοινότητα, το μήνυμα είναι σαφές: τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη συνιστούν μια επενδυτική ευκαιρία γενεακού χαρακτήρα. Απαιτούνται κεφάλαια μακράς διάρκειας εδώ και τώρα, σε συνδυασμό με σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, ώστε να διασφαλιστούν επάρκεια ισχύος, ενεργειακή ασφάλεια και προσιτές τιμές.

Τέλος, για να επιτευχθεί κλιμάκωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αναγκαίο ένα δομημένο πλαίσιο συνεργασίας με τους προμηθευτές εξοπλισμού – καλώδια, μετατροπείς, μετασχηματιστές και λοιπά κρίσιμα συστήματα. Ο συντονισμός της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας με τον συμφωνημένο ευρωπαϊκό σχεδιασμό πρέπει να προηγηθεί, ώστε οι εφοδιαστικές αλυσίδες να μην εξελιχθούν στον βασικό περιοριστικό παράγοντα».

