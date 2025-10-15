#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Avin: Πετρέλαιο θέρμανσης με έκπτωση ως 6%

Από 15/10 έως 31/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας

Avin: Πετρέλαιο θέρμανσης με έκπτωση ως 6%

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 15:05

Η AVIN, ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, προσφέροντας στους καταναλωτές πολλαπλά οικονομικά οφέλη, άμεση παράδοση, εγγυημένη ποιότητα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σε έως και 12 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, από 15/10 έως 31/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.

Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 18108 ή στο 210 2827940 (με αστική χρέωση)
  • μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στο avinoil.gr
  • μέσω του AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app, από το ειδικό tab παραγγελίας
  • ή μέσω της νέας απλοποιημένης φόρμας ενδιαφέροντος στα social media της εταιρείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΟ: Στα 1,09 ευρώ το λίτρο το Πετρέλαιο Θέρμανσης

Ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που κινείται η τιμή

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

Τα κρίσιμα παραστατικά για να λάβετε το επίδομα θέρμανσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο