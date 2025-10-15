Noval Property: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Γεώργιος Κουτσοποδιώτης

Η Noval Property ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της εκλογής νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.10.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όρισε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Κουτσοποδιώτη, ο οποίος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουλίου 2021.

Ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, από τον Νοέμβριο του 2024, έχει αναλάβει τα καθήκοντα Διευθυντή Επιχειρήσεων στην Εταιρεία.

Συγκεντρώνει πολυετή εμπειρία στις επενδύσεις, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και στην ανάπτυξη έργων, έχοντας διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, επί σειρά ετών, στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με αντικείμενο απασχόλησης στους τομείς Treasury, Έργα Παραχωρήσεων και Έργα Εξωτερικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Οικονομικός Διευθυντής στην ΑΚΤΩΡ Α. Τ. Ε..

Επιπρόσθετα, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και Οικονομικός Διευθυντής της Village Roadshow Ελλάς Α.Ε., ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Dolphin Capital Properties και στέλεχος της REDS Α.Ε..