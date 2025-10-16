Αυξημένη 4,6% η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοινώνει τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το Εννεάμηνο του 2025.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον συνολικό αριθμό διελεύσεων να ανέρχονται σε 77,5 εκατ. και τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 284.016.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η μέση ημερήσια κίνηση παρουσίασε αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανέρχεται σε 48,3 εκατ. και μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 176.966.