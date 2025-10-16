Πτώση εσόδων στα 68,2 εκατ. ευρώ για την Prodea στο 9μηνο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 10:56

Μειωμένα έσοδα, στα 68,2 εκατ. ευρώ, παρουσίασε η Prodea στο πρώτο εννεάμηνο του έτους σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις. Σημαντική, όμως, ήταν η αύξησης κερδοφορίας, η οποία διαμορφώθηκε στα 90,7 εκατ. ευρώ από 69,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το αποτέλεσμα οφείλεται σε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, με το κονδύλι να ανεβαίνει στα 69,6 εκατ. ευρώ από 58,5 εκατ.

Στις λογιστικές καταστάσεις σημειώνεται ότι την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 τα έσοδα από μισθώματα της Εταιρείας έχουν μειωθεί κατά €2.150, από τα κίνητρα μίσθωσης, τα οποία έχουν αντίστοιχα αυξήσει το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία.

Εντός του πρώτου εννεαμήνου η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση δύο ακινήτων επένδυσης. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε €32.480 ενώ η λογιστική τους αξία ανερχόταν σε €32.693.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της από 29 Οκτωβρίου 2024 δεσμευτικής Συμφωνίας-Πλαίσιο (Framework Agreement) που είχε συνάψει η Εταιρεία με την εταιρεία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων», την 30ή Ιουνίου 2025 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση δύο ακινήτων επένδυσης στη θυγατρική Μιλόρα Μ.Α.Ε. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε €54.782 ενώ η λογιστική αξία τους αξία ανερχόταν σε €55.529.

Το αποτέλεσμα από την πώληση των ακινήτων επένδυσης συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων τα οποία είναι ταξινομημένα ως διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Κέρδος από πώληση ακινήτων επένδυσης» στην Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 και ανήλθε σε €2.806.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

