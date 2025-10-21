#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγώνας δρόμου από τη Wolt Market στο q-commerce

Η θυγατρική της αμερικανικής DoorDash ποντάρει στην ταχύτητα και την τεχνολογία. Τι έδειξε ο «λογαριασμός» για το 2024. Η διαφοροποίηση που θέλει να πετύχει η διοίκηση και οι στόχοι.

Αγώνας δρόμου από τη Wolt Market στο q-commerce

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 07:33

Η ανάγκη για ταχύτητα από τη μια και για εξοικονόμηση κόστους από την άλλη όχι μόνο δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά αυτές οι δύο έννοιες δεν συγκλίνουν πάντα.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δίνουν μάχη σπιθαμή προς σπιθαμή για τον όγκο πωλήσεων, ενώ οι καταναλωτές, κυνηγούν τις προσφορές και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κι όμως, η άνεση της παράδοσης «σε λίγα λεπτά» φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα νέο κοινό, καταναλωτές που εκτιμούν περισσότερο τον χρόνο παρά τα ευρώ που εξοικονομούν.

Το λεγόμενο q-commerce, η δυνατότητα να λάβει κανείς ψώνια σούπερ μάρκετ μέσα σε λίγα λεπτά, επαναπροσδιορίζει σταδιακά τις συνήθειες μιας αγοράς που άλλοτε θεωρούνταν ακίνητη.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται η Wolt Market, θυγατρική της Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Μ.Α.Ε., η οποία ακόμη δεν έχει δημοσιεύσει τις οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση του 2024 και κατ' επέκταση της αμερικανικής DoorDash.

Πέρυσι, πάντως, η Wolt Market αύξησε τις πωλήσεις της κατά 54,64%, στα 35,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές σχεδόν περιορίστηκαν στα 24,9 χιλ. ευρώ έναντι 233,6 χιλ. το 2023. Διαθέτει πλέον 12 καταστήματα (το 2023 ήταν 11) εκ των οποίων οκτώ στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης. Η μητρική ενίσχυσε το κεφάλαιο με 5 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024, το ενεργητικό της έφτασε τα 6,8 εκατ. ευρώ, με υποχρεώσεις μόλις 2 εκατ., αποτυπώνοντας μια προσεκτικά χρηματοδοτημένη επέκταση.

Η πρόκληση για τη Wolt Market είναι να περάσει από τη «διαφοροποίηση μέσω ταχύτητας» στη διαφοροποίηση μέσω εμπειρίας και στο τέλος της ημέρας να αυξήσει όγκο πωλήσεων και να εμφανίσει κέρδη.

Το παράδειγμα της Wolt Market υποδηλώνει ότι ένα υβριδικό μοντέλο, μέρος τεχνολογική πλατφόρμα, μέρος εταιρεία logistics, μπορεί να επιβιώσει, εφόσον διατηρεί χρηματοδοτική στήριξη. Όμως το αν το q-commerce στην Ελλάδα θα αποδειχθεί κερδοφόρο, μένει να φανεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Wolt Market επανασυστήνεται ως πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ

Νέα υπηρεσία Wolt: Αποστολή και παραλαβή πακέτων μέσω της εφαρμογής

Αποκαλυπτική έρευνα για τον αθέατο κόσμο σε delivery-ταχυμεταφορές

ΕΚΠΟΙΖΩ: Ημίμετρο με ημερομηνία λήξης οι μειώσεις των τιμών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο