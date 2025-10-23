Eurobank: Στις 3 Δεκεμβρίου η ΓΣ για την απορρόφηση της Eurobank Holdings

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank στις 3 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Έγκριση της Συγχώνευσης της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Eταιρεία» με την «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και των λοιπών εγγράφων της Συγχώνευσης. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια όλων των σχετικών ενεργειών για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο H, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο H, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου στην ψηφοφορία επί του θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.