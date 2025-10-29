OpenAI for Greece: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Greek AI Startup Accelerator

H OpenAI, η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης και δημιουργός του ChatGPT, ενώνει δυνάμεις με την Ελληνική Κυβέρνηση και την Endeavor Greece, στο πλαίσιο της στρατηγικής πρωτοβουλία OpenAI for Greece, δημιουργώντας το Greek AI Startup Accelerator, το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που η OpenAI υλοποιεί σε συνεργασία με μία χώρα, με στόχο να επιταχύνει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς Ελλήνων startup founders που αναπτύσσουν AI λύσεις με παγκόσμιες φιλοδοξίες.

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για AI startups αποκλειστικά για την Ελλάδα

Το Greek AI Startup Accelerator, που υλοποιείται από την Endeavor Greece σε συνεργασία με την OpenAI και την ελληνική κυβέρνηση, είναι ένα τρίμηνο πρόγραμμα που στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές που χτίζουν τις εταιρείες τους με AI από την πρώτη μέρα, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα και γνώση παγκόσμιας κλάσης.

Οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από:

$20.000 σε OpenAI API credits





Προσωπική τεχνική καθοδήγηση από μηχανικούς της OpenAI





Εξειδικευμένα workshops για κανονιστική συμμόρφωση και ασφάλεια AI (EU AI Act, GDPR, safety-by-design)





Διεθνή προβολή και επαφές με επενδυτές , με τους κορυφαίους συμμετέχοντες να ταξιδεύουν στο Σαν Φρανσίσκο και να επισκέπτονται τα κεντρικά γραφεία της OpenAI





Σαν Φρανσίσκο Πρόσβαση στο δίκτυο της Endeavor , με dedicated mentors, peer-learning sessions και ευκαιρίες διασύνδεσης με επιτυχημένους founders



Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για ελληνικές ομάδες να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να κλιμακώσουν τις ιδέες τους παγκοσμίως - ξεκινώντας από την Ελλάδα, τονίζεται στην ανακοίνωση

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που:

Ιδρύθηκαν μετά το 2022





Βρίσκονται σε pre-seed ή seed στάδιο , με λειτουργικό MVP ή πιλοτική έκδοση





Έχουν Έλληνες ιδρυτές ή μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα





Αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές



Ανοιχτές οι αιτήσεις έως τις 10 Νοεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εδώ και να γίνουν μέρος της νέας γενιάς Ελλήνων που διαμορφώνουν το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η Ελλάδα έχει ταλέντο, ιδέες και φιλοδοξία. Τώρα, έχει και τον πιο ισχυρό συνεργάτη στον κόσμο του AI», καταλήγει η ανακοίνωση.