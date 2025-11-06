Realiscape: Η επόμενη μέρα μετά την επένδυση του EFA Group

Η Realiscape, με έδρα την Πάτρα κέντρισε το επενδυτικό ενδιαφέρον της EFA GROUP, μια κίνηση που όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου για ενίσχυση των δυνατοτήτων του με καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που συμπληρώνουν το υπάρχον οικοσύστημά της, αλλά και για την υποστήριξη δυναμικά αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Όπως σημείωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Realiscape, Σπύρος Αγοργιανίτης, μιλώντας στο Euro2day.gr για τους όρους της συμφωνίας «σε γενικές γραμμές, ο όμιλος απέκτησε σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό κυρίως μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με συμφωνημένο μηχανισμό απόκτησης πλειοψηφίας το 2027. Στη συνέχεια υπάρχει προοπτική πλήρους ενσωμάτωσης. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να υπερβεί τα 10 εκατ. ευρώ στο διάστημα 2027–2028, εφόσον υλοποιηθεί πλήρως».

O Σπ. Αγοργιανίτης μίλησε στο Euro2day.gr για το πώς η εταιρεία του σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια από την επένδυση, αλλά και για τη γενικότερη πορεία της μέχρι σήμερα, καθώς και για τα σχέδια για το μέλλον.

Σημειώνεται ότι το EFA GROUP, ιδρυτής του οποίου είναι ο Κρίστιαν Χατζημηνάς αποτελείται από εταιρείες με σταθερή παρουσία διεθνώς στους τομείς της αεροδιαστημικής, της ασφάλειας, της άμυνας και των βιομηχανικών συνεργασιών. Απασχολεί πάνω από 250 άτομα, ενώ διαθέτει γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, HΠΑ, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στις εταιρείες του ομίλου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η EFA Ventures (βιομηχανικές συνεργασίες) και η Scytalys (σχεδίαση και ανάπτυξη αμυντικού λογισμικού).

Η πορεία της Realiscape μέχρι σήμερα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η πορεία της εταιρείας ξεκίνησε το 1989, εξυπηρετώντας το professional imaging, όμως τα χρόνια που ακολούθησαν άλλαξε κατεύθυνση και το 2016 «επανεφηύρε» τον εαυτό της μετακινώντας τις δραστηριότητές της στο χώρο της αμυντικής καινοτομίας (DefenceTech).

Ερωτώμενος για αυτή την αλλαγή πορείας, αλλά και για τους λόγους που ενέπνευσαν την είσοδο στον τομέα της άμυνας, ο κ. Αγοργιανίτης απάντησε πως «με την πρώτη ματιά, η μετακίνηση από τον χώρο του πολιτισμού στην άμυνα μοιάζει παράδοξη. Για εμάς ήταν απολύτως συνειδητή. Διαθέταμε ήδη βαθιά τεχνογνωσία στη συνθετική εικόνα και στα real-time γραφικά, ενώ προσωπικά με γοήτευε διαχρονικά ο τομέας».

«Επιπλέον, η άμυνα λειτουργεί ως "ζωντανό εργαστήριο" νέων τεχνολογιών και τεχνικών προκλήσεων. Το σημαντικότερο όμως ήταν η στροφή πολλών ενόπλων δυνάμεων στην τακτική προσομοίωση: ένα οικοσύστημα που χτίζει διακλαδική συνεργασία και επιχειρησιακή σκέψη, πέρα από την απλή μίμηση μεμονωμένων οπλικών συστημάτων. Αυτό άνοιξε χώρο για καινοτόμες εταιρείες σαν τη Realiscape να προσφέρουν λύσεις εκτός του κλειστού κύκλου των OEMs», συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε ο κ. Αγοργιανίτης «η Realiscape ιδρύθηκε και παραμένει στην Πάτρα -επιλογή που συνδυάζει ποιότητα ζωής, πρόσβαση σε ταλέντο και "σωστή" απόσταση από την Αθήνα».

Σχετικά με τις λύσεις που αναπτύσσει σήμερα η εταιρεία ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Realiscape επισήμανε ότι: «Αναπτύσσουμε τρεις κατηγορίες προϊόντων: Εξειδικευμένους προσομοιωτές ελαφρών όπλων, οχημάτων και πυρόσβεσης. Τακτικούς προσομοιωτές για εκπαίδευση σε αποστολές πολλαπλών συμμετεχόντων με έμφαση στη διακλαδικότητα. Λογισμικό απενημέρωσης και ανάλυσης τακτικών δεδομένων (tactical debrief), που αναδεικνύει κρίσιμα μοτίβα από "βουνά" δεδομένων και επιτρέπει στις μονάδες να προλαμβάνουν ζητήματα απόδοσης και ασφάλειας πριν κλιμακωθούν».

«Απευθυνόμαστε πρωτίστως σε Άμυνα και Ασφάλεια, αλλά και όπου υπάρχει προσωπικό σε επικίνδυνα περιβάλλοντα: Πολιτική Προστασία, Ναυτιλία, Βιομηχανία. Όλα μας τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Πάτρα — είτε in-house είτε μέσω εξειδικευμένων μηχανουργείων με πολύ υψηλά ποιοτικά στάνταρ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες ως προς την αξιοποίηση των νέων κεφαλαίων

Όσον αφορά τον τρόπο που η Realiscape σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια από την επένδυση του EFA GROUP ο κ. Αγοργιανίτης αποκάλυψε ότι θα αξιοποιηθούν «με τρεις προτεραιότητες: εξωστρέφεια, κλίμακα, ικανότητα παράδοσης. Συγκεκριμένα: ενίσχυση διεθνούς παρουσίας (εκθέσεις, demos, καμπάνιες), οργάνωση και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων & υποστήριξης, μετάβαση σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, και προσλήψεις ταλαντούχων στελεχών για την επόμενη γενιά προϊόντων».

«Παράλληλα, επενδύουμε σε βιομηχανοποίηση/QA ώστε να μειώσουμε χρόνο παράδοσης και να αυξήσουμε αξιοπιστία στο πεδίο», συμπλήρωσε.

Τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας

Τέλος, αναφορικά με τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Realiscape υπογράμμισε ότι: «Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε και να ανοίξουμε στις διεθνείς αγορές κι εκεί η γνώση του Ομίλου είναι αναντικατάστατη. Η τρέχουσα "αφύπνιση" της Ευρώπης -τη θεωρούμε φυσική μας αγορά- δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί.

Θέλουμε η Realiscape να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος αμυντικής τεχνολογίας, με ελληνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, οι δραστηριότητες R&D μας, μέσω της συμμετοχής στα έργα του European Defence Fund, εξασφαλίζουν συνεχή ροή τεχνογνωσίας και δικτύωσης με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, ενισχύουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητά μας και αποτελούν σταθερό πυλώνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής».