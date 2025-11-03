#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θερμοκήπιο... γοτθικού τύπου στα Φάρσαλα μέσω Αναπτυξιακού

Πράσινο φως από την περιφέρεια Θεσσαλίας σε υδροπονική επένδυση της Hydroponic Farm Farsala στην περιοχή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου και το ύψος της επιδότησης.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 07:36

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας άναψε το «πράσινο φως» σε επένδυση της Hydroponic Farm Farsala Α.Ε. που εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4887/2022).

Η επένδυση αφορά την κατασκευή θερμοκηπιακής μονάδας γοτθικού τύπου, συνολικής επιφάνειας 9.831,60 τ.μ. στη θέση Μάλτες Φαρσάλων. Είναι ύψους 1 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθεί κατά 50% (500.000 ευρώ) από το πρόγραμμα «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση».

Στόχος είναι η καλλιέργεια ντομάτας θερμοκηπίου με υδροπονικές μεθόδους, με τη δημιουργία 8 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το θερμοκήπιο «γοτθικού τύπου», με χαρακτηριστική οξυκόρυφη οροφή που θυμίζει ναούς της μεσαιωνικής Ευρώπης, επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και εξοικονόμηση ενέργειας, καθιστώντας το κατάλληλο για καλλιέργειες υψηλής απόδοσης, αναφέρει σχετική βιβλιογραφία.

Η Hydroponic Farm Farsala, μια μικρή εταιρεία με έδρα τα Φάρσαλα, εφμάνισε πέρυσι πωλήσεις 1,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 128,9%, έναντι του 2023 ενώ το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 114,7%. Παρά τη βελτίωση των εσόδων, η εταιρεία εμφάνισε ζημιές 212.973 ευρώ, έναντι ζημιών 89.849 ευρώ το 2023.

Ο συνολικός δανεισμός φτάνει τα 3,299 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο καλοκαίρι, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά εταιρικών εγγυήσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου της, την Αγροτική Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και τις Σύγχρονες Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις ΙΚΕ, για δάνεια και πιστώσεις συνολικού ύψους άνω των 8 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

