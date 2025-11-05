Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Y/Knot (πρώην Κυριακούλης)

«Τα δύο ομολογιακά δάνεια με τα οποία οι βασικότεροι μέτοχοι (σ.σ. Πάνος και Ρήγας Τζώρτζης Kυριακούλης, φωτογραφία) χρηματοδότησαν την εταιρεία μας αποτελούν έμπρακτη στήριξη προς τη διοίκηση και μας δίνουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουμε σε νέες επιχειρηματικές κινήσεις», δήλωσε χθες (4/11) ο διευθύνων σύμβουλος της Y/Knot Invest (πρώην Kυριακούλης Μεσογειακές Κρουαζιέρες) Γιώργος Κουτσός απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Euro2day.gr, συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων, ότι:

Το βέβαιο είναι ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στην αγορά νέων σκαφών αναψυχής προκειμένου να επιδιώξει αύξηση εσόδων από το 2026.

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει διάφορα projects και θα προχωρήσει σε εκείνα που παρουσιάζουν ευνοϊκή σχέση ρίσκου-προσδοκώμενης απόδοσης.

Στόχος είναι η επέκταση της Y/Knot και σε άλλες μορφές τουρισμού πέραν των σκαφών αναψυχής, καθώς και σε δραστηριότητες που θα αποφέρουν έσοδα σε δωδεκάμηνη βάση, προκειμένου τα αποτελέσματα της εισηγμένης να μην επηρεάζονται τόσο έντονα από τη πεντάμηνη θετική εποχικότητα των σκαφών αναψυχής.

Σε ερώτηση μετόχου για το αν η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης του ακινήτου που στεγάζει σήμερα τις δραστηριότητές της (βρίσκεται στον Άλιμο και αποτιμάται γύρω στα 5,5 εκατ. ευρώ), ο Γιώργος Κουτσός απάντησε πως η εταιρεία έχει πολλά περιουσιακά στοιχεία και σκοπός είναι να αξιοποιηθούν προς όφελός της. Αν υπάρξει πρόταση αγοράς για το ακίνητο στον Άλιμο, τότε θα ακολουθήσει μια μελέτη της σχέσης κόστους-οφέλους, καθώς επίσης θα συνεκτιμηθούν και τα όποια ενδεχόμενα νομικά θέματα.

Στο πλαίσιο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης ψηφίστηκαν μεταξύ άλλων: