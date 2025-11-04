THEON: Νέα παραγγελία για Συστήματα Νυχτερινής Όρασης άνω των €100 εκατ.

Η Theon International Plc (THEON) εξασφάλισε νέα παραγγελία αξίας άνω των €100 εκατ. από ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου ύψους €300 εκατ. που ανακοινώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Η πρώτη φάση αυτής της συμφωνίας προβλέπει την παράδοση αρκετών χιλιάδων μονόκυαλων και δίκυαλων διοπτρών Νυχτερινής Όρασης (NVGs). Οι παραδόσεις είναι ισομερώς κατανεμημένες για τα έτη 2026, 2027 και 2028. Πρόσθετες παραγγελίες αναμένονται τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, όχι μόνο για NVGs αλλά και για θερμικά προσαρτήματα νέας γενιάς IRIS-C.

Υπό το φως των πρόσφατων ανακοινώσεων, οι σωρευτικές παραγγελίες της THEON από την αρχή του έτους υπερβαίνουν τα €370 εκατ., ενώ τα δικαιώματα προαίρεσης για επιπλέον παραγγελίες ανέρχονται σε €441 εκατ.

Κατά συνέπεια, έως τις 4 Νοεμβρίου 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο – εξαιρουμένων των παραγγελιών που τιμολογήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 – ανέρχεται σε περίπου €700 εκατ., με τα συνολικά δικαιώματα προαίρεσης για επιπλέον παραγγελίες να φτάνουν περίπου τα €720 εκατ.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής CEO & Business Development Director της THEON, δήλωσε: “Ήδη παρατηρούμε επιτάχυνση της ζήτησης κατά το Δ’ Τρίμηνο, σύμφωνα με την ετήσια εποχική τάση. Αναμένουμε περαιτέρω παραγγελίες τα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να εξοπλίσουν τους στρατιώτες τους με πρόσθετες δυνατότητες. Παράλληλα, πολλές χώρες επιδιώκουν την ενίσχυση τόσο των τακτικών στρατιωτικών δυνάμεών τους, όσο και των εφεδρικών, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ευκαιρίες για την εταιρία μας. Οι αναμενόμενες αυτές παραγγελίες εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο και, κατά συνέπεια, την προβλεψιμότητα των εσόδων μας τα επόμενα χρόνια.”

Ημέρα Κεφαλαιαγορών

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η THEON διοργανώνει Ημέρα Κεφαλαιαγορών αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με σκοπό την παρουσίαση του οράματος και της στρατηγικής THEON NEXT. Η εκδήλωση (δια ζώσης και διαδικτυακά) θα ξεκινήσει στις 15:00 τοπική ώρα και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την ευρύτερη Διοικητική Ομάδα. Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email στο [email protected].

Όλες οι παρουσιάσεις και το σχετικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς και η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της THEON.