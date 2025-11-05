#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Μίλτος Φοροζίδης νέος CEO στις Lidl Ελλάδας και Κύπρου

Eργάζεται στη Lidl εδώ και 15 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει και εκτενή διεθνή εμπειρία. Ο Martin Brandenburger μετακινείται επικεφαλής των Lidl Ιταλίας και Μάλτας.

Ο Μίλτος Φοροζίδης νέος CEO στις Lidl Ελλάδας και Κύπρου

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 10:15

Martin Brandenburger (φωτ.), Chief Executive Officer και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου, θα παραδώσει την προεδρία της Διοίκησης μετά από 4 επιτυχημένα χρόνια, τέλη Φεβρουαρίου 2026, στον Μίλτο Φοροζίδη. Από την 1η Μαρτίου 2026, ο Martin Brandenburger θα αναλάβει τη θέση του Chief Executive Officer της Lidl Ιταλίας και Lidl Μάλτας, γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση.

Ο Μίλτος Φοροζίδης, Chief Operations Officer της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου, θα αναλάβει προσωρινά τη θέση του Chief Executive Officer, με ισχύ από 1η Μαρτίου. Ο Μίλτος Φοροζίδης εργάζεται στη Lidl εδώ και 15 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει και εκτενή διεθνή εμπειρία, μεταξύ άλλων, στη Διοίκηση της Lidl Δανίας και της Lidl Γερμανίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με πόσα προϊόντα μπήκε η Lidl Ελλάς στην «Πρωτοβουλία 1.000 κωδικοί»

Plastic Free Greece: Συλλέχθηκαν 9 τόνοι απορριμμάτων από θάλασσες και ακτές

Philip Morris International: Νέος, διευρυμένος ρόλος για τον Χρήστο Χαρπαντίδη

Lidl Ελλάς: Μειώνει 13% τις τιμές σε πάνω από 140 φρούτα και λαχανικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο