Νέα εξαγορά στην Κρήτη για τον όμιλο Titan

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 18:16

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει την εξαγορά της STANDARD ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., εταιρίας λατομείου αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, ενισχύοντας παράλληλα το επιχειρηματικό του μοντέλο στη χώρα.

H εξαγορά της STANDARD ΥΠΟΔΟΜΩΝ θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση πελατών αδρανών και έτοιμου σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηρακλείου, ειδικά στις κεντρικές και νότιες περιοχές, όπου προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη λόγω του Αεροδρομίου Καστελίου και των ευρύτερων υποδομών.

Η νέα εξαγορά έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων το 2025 και το 2024, με την απόκτηση λατομείων στην Κεντρική Ελλάδα, την Αττική και τη Νότια Πελοπόννησο, οι οποίες συνολικά εξασφαλίζουν αποθέματα αδρανών που ξεπερνούν τα 200 εκατ. τόνους. Παράλληλα με την εξασφάλιση νέων αποθεμάτων, ο TITAN επενδύει στην ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στο πλαίσιο της δέσμευσής του για κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική καθετοποίησης του Ομίλου, δημιουργώντας συνέργειες για τους πελάτες τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος σε όλη την Ελλάδα. Με σταθερό προσανατολισμό στην εγχώρια αγορά, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά σε νέες ευκαιρίες που ενδυναμώνουν την παρουσία του στην Ελλάδα.

Ο Σέργιος Σαραφόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, δήλωσε: «Η νέα εξαγορά ενισχύει την παρουσία μας στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της Κρήτης, συμβάλλοντας στην υποστήριξη σημαντικών έργων υποδομής και τουριστικής ανάπτυξης. Με τη διεύρυνση των αποθεμάτων και τις στοχευμένες επενδύσεις μας, ενισχύουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα, τη γεωγραφική κάλυψη και τη στρατηγική μας θέση σε ολόκληρη τη χώρα.»

 

