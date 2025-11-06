Η Big Pi επενδύει στη Nutropy, που «ζυμώνει» τυρί χωρίς αγελάδες

Σε μια χώρα, τη Γαλλία, όπου το τυρί αποτελεί μέρος της εθνικής της κληρονομιάς όπως και στην Ελλάδα, μια γαλλική startup αποφάσισε να ξαναγράψει τους κανόνες. Να παράγει τις βασικές πρωτεΐνες του γάλακτος χωρίς την ανάγκη εκτροφής αγελάδων.

Γίνεται; Κι όμως γίνεται. Και το κάνει η Nutropy, η startup που ίδρυσαν το 2021 η Nathalie Rolland (CEO) και η Dr. Maya Bendifallah (CSO). Δύο επιστήμονες που αξιοποιήσαν τη λεγόμενη ζύμωση ακριβείας (precision fermentation), μια διαδικασία παρόμοια με αυτήν της παραγωγής μπύρας, και δημιούργησαν καζεΐνες. Δηλαδή τις βασικές πρωτεΐνες του γάλακτος, μοριακά ταυτόσημες με τις ζωικές, χωρίς την εκτροφής αγελάδων.

Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με την εταιρεία «μείγματα σε μορφή σκόνης, όπως το cheeseable milk, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε τυρί και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.» Γιατί όμως είναι σημαντικό αυτό; Γιατί όπως αναφέρουν: «Η καινοτομία αυτή επιτρέπει στους παραγωγούς να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την κατανάλωση νερού και τη χρήση γης, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στη γεύση ή στη διατροφική αξία.»

Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η Nutropy, με έδρα το Genopole στην Évry, το μεγαλύτερο βιοτεχνολογικό πάρκο της Γαλλίας και μέρος του οικοσυστήματος Paris-Saclay, συγκέντρωσε 7 εκατ. ευρώ στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, με επικεφαλής το ελληνικό Big Pi Ventures II και το βρετανικό Zero Carbon Capital.

Η συμμετοχή του Big Pi, ενός από τα κορυφαία deep-tech funds της ΝΑ Ευρώπης, δίνει ελληνικό αποτύπωμα σε μια από τις πιο φιλόδοξες startups της ευρωπαϊκής βιοτεχνολογίας τροφίμων.

Ο γύρος ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή υφιστάμενων επενδυτών όπως το Big Idea Ventures, αλλά και νέων όπως τα Beta Lab (Σαουδική Αραβία), Wyngate Inc. (ΗΠΑ), Desai Ventures (Ινδία), PVS Investments (Ολλανδία) και η Novax, επενδυτικός βραχίονας της σουηδικής Axel Johnson. Η εταιρεία έλαβε επίσης δημόσια στήριξη από την Bpifrance, τη Γαλλική Τράπεζα Δημοσίων Επενδύσεων, και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο Guy Krief, Partner στο Big Pi Ventures, σχολίασε: «Η Nutropy ξεκλειδώνει την νέα γενιά βιώσιμων γαλακτοκομικών προϊόντων συνδυάζοντας βαθιά γνώση τεχνολογίας τροφίμων με την μέθοδο της ζύμωσης ακριβείας (precision fermentation). Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται καλύπτει τόσο τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες όσο και την αναζήτηση αυθεντικής γεύσης σε τυριά μη ζωικής προέλευσης από τους καταναλωτές. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε τη Nathalie, τη Maya και την ομάδα της Nutropy στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που μπορεί να μετασχηματίσει τη διεθνή γαλακτοκομική βιομηχανία.»

Από την πλευρά της, η Dr. Sarah Jones από το Zero Carbon Capital ανέφερε: «Μετά το βόειο και το αρνίσιο κρέας, η παραγωγή τυριού ευθύνεται για τις υψηλότερες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα. Για χρόνια, οι εναλλακτικές λύσεις χωρίς ζωικά συστατικά είχαν κατώτερη γεύση από τα συνηθισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Nutropy έρχεται για να το αλλάξει αυτό. Η εταιρεία παράγει καζεΐνη μέσω ζύμωσης και την διαθέτει σε μια μορφή έτοιμη για να παραχθεί τυρί με ισάξια γεύση και σύνθεση με τα γνωστά μας τυριά. Στηρίζουμε με ενθουσιασμό μια ομάδα που θα φέρει στο ευρύ κοινό ένα τυρί με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.»

Τα επόμενα βήματα

Η νέα χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στην παραγωγή καζεΐνης σε βιομηχανική κλίμακα, στην ενίσχυση της ερευνητικής ομάδας και στην εμπορική διάθεση του προϊόντος μεταξύ άλλων σε Βόρεια Αμερική, Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Παράλληλα η Nutropy βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλες ελληνικές και διεθνείς γαλακτοβιομηχανίες, που αναζητούν τρόπους να μειώσουν το αποτύπωμά τους και να δημιουργήσουν νέα, πιο βιώσιμα προϊόντα. Γιατί σύμφωνα με την εταιρεία: «η τεχνολογία της ανοίγει δρόμο για γαλακτοκομικά κατάλληλα για νηστεία, καθώς και για προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, χωρίς καμία έκπτωση στη γεύση.»

Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών πρωτεϊνών μέσω ζύμωσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 900 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν παγκόσμιο έλλειμμα γάλακτος ύψους 75 δισ. δολαρίων έως το 2030, κάτι που καθιστά τη ζύμωση ακριβείας κρίσιμη τεχνολογία για τη βιωσιμότητα του κλάδου, σημειώνει η εταιρεία.

Και όπως λέει η Nathalie Rolland, CEO της Nutropy: «Ο στόχος μας είναι σαφής. Να προσφέρουμε έτοιμες προς χρήση λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση της βιομηχανίας τροφίμων σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, διατηρώντας υψηλά πρότυπα γεύσης, διατροφικής ποιότητας και αξίας για τον καταναλωτή».