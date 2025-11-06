ΑΒ Βασιλόπουλος: Δωρεά εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Με τη χορηγία της ΑΒ Βασιλόπουλος και την συνεργασία του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», η Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ενισχύθηκε με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προχώρησε σε δωρεά δύο μόνιτορ καρδιοαναπνευστικής παρακολούθησης, αντικαθιστώντας παλαιά και ανεπαρκή μηχανήματα. Πρόκειται για μία πράξη αναγκαίας κοινωνικής συνεισφοράς για την αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται στα παιδιά της περιοχής, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που οι αναπνευστικές λοιμώξεις βρίσκονται σε έξαρση.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Ευάγγελος Δ. Ρούφος, ανέφερε σχετικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ευχαριστεί θερμά την ΑΒ Βασιλόπουλος και το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”, για την αμέριστη και συνεχή αρωγή τους. Πρωτοβουλίες σαν αυτή αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και το συλλογικό πνεύμα που χαρακτηρίζει την Κοινωνία των Πολιτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια στήριξης και αναβάθμισης των δομών υγείας».

Η Natasha Clive-Βρέκοσι, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», δήλωσε:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ΑΒ Βασιλόπουλος που βρίσκεται στο πλευρό μας από το 2016 και συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το έργο μας για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών. Φέτος, με τη χορηγία της για τη δωρεά δύο μόνιτορ καρδιοαναπνευστικής παρακολούθησης στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των μικρών ασθενών. Το ενδιαφέρον και η σταθερή της υποστήριξη αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας με αισιοδοξία και ελπίδα».

Η Sustainability & Corporate Communication Manager της ΑΒ Βασιλόπουλος, Αλεξία Μαχαίρα, δήλωσε σχετικά:

«Κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα, όπου κι αν βρίσκεται. Η συνεργασία μας με το Σωματείο μας δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε έμπρακτα τα νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας στα παιδιά ασφαλέστερη περίθαλψη. Με τη δωρεά αυτή συμβάλλουμε στο πολύτιμο έργο των γιατρών και νοσηλευτών που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά».

Από το 2017, η ΑΒ στηρίζει το έργο του Σωματείου, συμβάλλοντας στην παροχή παιδιατρικού εξοπλισμού σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα. Μόνο το 2024, επωφελήθηκαν 29.899 παιδιά από τις δωρεές αυτές, ενώ συνολικά, από το 2017 έως το 2024, ο αριθμός των παιδιών που έχουν υποστηριχθεί ανέρχεται σε 154.501.