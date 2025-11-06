#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, «CASHERI TIME!» οι νικητές θα δουν τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στον Snappi λογαριασμό τους. Πώς θα συμμετάσχετε.

Το CU και η Snappi κάνουν δώρο €25.000 σε τυχερούς συνδρομητές

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 12:38

Το Vodafone CU ενώνει τις δυνάμεις του με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και μέσα από τον νέο μεγάλο διαγωνισμό «CASHERI TIME!» μοιράζει 25.000€ σε τυχερούς συνδρομητές.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό οι συνδρομητές θα πρέπει να έχουν λογαριασμό Snappi και να έχουν λάβει το bonus των 15€ που δίνεται με το άνοιγμα λογαριασμού. Κάθε συνδρομητής καλείται να μαζέψει κρυστάλλους που μεταφράζονται σε συμμετοχές μέσα από τις καθημερινές του ενέργειες: με είσοδο στο My CU App, ενεργοποίηση πακέτου, ανανέωση υπολοίπου, φορητότητα ή νέο αριθμό CU, αλλά και με εξαργύρωση κωδικού CU Around.

Οι τυχεροί συνδρομητές θα κερδίσουν CASHERI συνολικής αξίας 25.000€, ενώ όσο περισσότερους κρυστάλλους μαζέψουν, τόσο αυξάνουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, οι νικητές θα δουν τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στον Snappi λογαριασμό τους, για να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό: https://www.vodafonecu.gr/upiresies-cu/cu-casheri-time-competition/

